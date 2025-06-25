https://1prime.ru/20250625/lavrov-858890100.html

Россия передала предложения по Ирану, заявил Лавров

Россия передала предложения по Ирану, заявил Лавров - 25.06.2025, ПРАЙМ

Россия передала предложения по Ирану, заявил Лавров

Предложения Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана были переданы Тегерану, равно как и США и Израилю заранее, Россия готова их обсудить со сторонами,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:36+0300

2025-06-25T13:36+0300

2025-06-25T13:36+0300

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АШХАБАД, 25 июн — ПРАЙМ. Предложения Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана были переданы Тегерану, равно как и США и Израилю заранее, Россия готова их обсудить со сторонами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Конкретные предложения России о том, как обеспечить не только деэскалацию, но и надежное, долгосрочное урегулирование, мы заранее передавали Соединённым Штатам, Израилю и Ирану. По-прежнему готовы к практическому обсуждению этих предложений, как собственно, и к диалогу с нашими коллегами, вовлечёнными в различные конфликты по всем другим вопросам", - сказал Лавров журналистам в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений. Он добавил, что эскалация вокруг Ирана вызывает "самую глубокую тревогу". "Она чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Россия решительно осудила ракетно-бомбовые удары США по объектам ядерной программы Ирана, которые были предприняты вслед за неспровоцированным израильским нападением на Исламскую Республику", - подчеркнул Лавров. По его словам, это нарушает международные нормы, в том числе Устава ООН, режим нераспространения оружия массового уничтожения. "Поэтому мы последовательно призываем прекратить агрессию и предпринять все необходимые шаги по возвращению ситуации вокруг Ирана в политико-дипломатическое русло", - заключил министр.

https://1prime.ru/20250624/lavrov-858841057.html

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россия, иран, сша, израиль, сергей лавров, мид, оон