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Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%
Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21% - 25.06.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%
Товарооборот России и Туркмении вырос более, чем на 21% за три месяца 2025 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:37+0300
2025-06-25T13:37+0300
2025-06-25T13:37+0300
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АШХАБАД, 25 июн — ПРАЙМ. Товарооборот России и Туркмении вырос более, чем на 21% за три месяца 2025 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия остается одним из крупнейших партнеров Туркменистана. Только за первые три месяца этого года товарооборот вырос более, чем на 21%", - сказал Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.
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россия, мировая экономика, туркмения, сергей лавров, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, Сергей Лавров, МИД
Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%
Лавров: товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%