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Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21% - 25.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250625/lavrov-858890305.html
Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%
Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21% - 25.06.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%
Товарооборот России и Туркмении вырос более, чем на 21% за три месяца 2025 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:37+0300
2025-06-25T13:37+0300
экономика
россия
мировая экономика
туркмения
сергей лавров
мид
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АШХАБАД, 25 июн — ПРАЙМ. Товарооборот России и Туркмении вырос более, чем на 21% за три месяца 2025 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия остается одним из крупнейших партнеров Туркменистана. Только за первые три месяца этого года товарооборот вырос более, чем на 21%", - сказал Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.
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россия, мировая экономика, туркмения, сергей лавров, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, Сергей Лавров, МИД
13:37 25.06.2025
 
Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%

Лавров: товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПамятник первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову. в Ашхабаде
Памятник первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову. в Ашхабаде - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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АШХАБАД, 25 июн — ПРАЙМ. Товарооборот России и Туркмении вырос более, чем на 21% за три месяца 2025 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия остается одним из крупнейших партнеров Туркменистана. Только за первые три месяца этого года товарооборот вырос более, чем на 21%", - сказал Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
МИД анонсировал визит Лаврова в Туркмению 24-25 июня
19 июня, 13:48
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУРКМЕНИЯСергей ЛавровМИД
 
 
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