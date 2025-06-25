https://1prime.ru/20250625/lavrov-858890305.html

Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%

Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21% - 25.06.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Туркмении за три месяца вырос на 21%

Товарооборот России и Туркмении вырос более, чем на 21% за три месяца 2025 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:37+0300

2025-06-25T13:37+0300

2025-06-25T13:37+0300

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АШХАБАД, 25 июн — ПРАЙМ. Товарооборот России и Туркмении вырос более, чем на 21% за три месяца 2025 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия остается одним из крупнейших партнеров Туркменистана. Только за первые три месяца этого года товарооборот вырос более, чем на 21%", - сказал Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.

https://1prime.ru/20250619/lavrov-858668106.html

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россия, мировая экономика, туркмения, сергей лавров, мид