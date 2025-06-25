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Стрелка часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, заявил Лавров
Стрелка часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, заявил Лавров - 25.06.2025, ПРАЙМ
Стрелка часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, заявил Лавров
Стрелка так называемых часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, Россия пытается не допустить катастрофы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T14:30+0300
2025-06-25T14:30+0300
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АШХАБАД, 25 июн — ПРАЙМ. Стрелка так называемых часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, Россия пытается не допустить катастрофы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2025 году ученые перевели метафорические часы Судного дня на 1 секунду вперед. Теперь оставшееся до полуночи время составляет 89 секунд - наименьшее в истории проекта. "Глобальная безопасность - это главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные часы Судного дня тикают, стрелку переносят все ближе к полуночи. Важно этого не допустить. Мы активно занимаемся тем, чтобы не произошло катастрофы", - сказал Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений. Он добавил, что рассуждения о возможности начала Третьей мировой войны стали "будничными". "Особенно печальна ситуация, когда реваншистские силы, воинствующие настроения вновь зарождаются в полном объеме в Европе", - подчеркнул министр.
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россия, общество , сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, Общество , Сергей Лавров, МИД
Стрелка часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Стрелка часов "Судного дня" движется ближе к полуночи
АШХАБАД, 25 июн — ПРАЙМ. Стрелка так называемых часов "Судного дня" движется все ближе к полуночи, Россия пытается не допустить катастрофы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2025 году ученые перевели метафорические часы Судного дня на 1 секунду вперед. Теперь оставшееся до полуночи время составляет 89 секунд - наименьшее в истории проекта.
"Глобальная безопасность - это главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные часы Судного дня тикают, стрелку переносят все ближе к полуночи. Важно этого не допустить. Мы активно занимаемся тем, чтобы не произошло катастрофы", - сказал Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.
Он добавил, что рассуждения о возможности начала Третьей мировой войны стали "будничными".
"Особенно печальна ситуация, когда реваншистские силы, воинствующие настроения вновь зарождаются в полном объеме в Европе", - подчеркнул министр.
Радио "Судного дня" передало в эфир множество тревожных сообщений