https://1prime.ru/20250625/litva--858890607.html

Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году

Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году - 25.06.2025, ПРАЙМ

Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году

Литва планирует увеличить свои оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году и сохранить их на этом уровне до 2030 года, заявил литовский президент Гитанас... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:45+0300

2025-06-25T13:45+0300

2025-06-25T13:45+0300

вооружения

мировая экономика

гаага

литва

сша

гитанас науседа

петер сийярто

марк рютте

нато

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg

ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Литва планирует увеличить свои оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году и сохранить их на этом уровне до 2030 года, заявил литовский президент Гитанас Науседа. "Мы готовы делать свою работу прямо сейчас, 4% в этом году. А в следующем году мы намерены потратить 5,25% нашего ВВП, сохранив этот уровень расходов до 2030 года", - сказал Науседа журналистам перед началом второго дня саммита в Гааге. По его мнению, увеличение оборонных расходов стран альянса до 2035 года - это слишком поздно, но если все страны НАТО с этим согласны, то Литва не будет против. После первого дня саммита глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страны НАТО еще до саммита в Гааге согласились увеличить оборонные расходы: до 2035 года страны хотят тратить до 3,5% ВВП на нужды обороны и 1,5% ВВП направить на военные разработки, однако точная цифра увеличения расходов не будет прописана в итоговом документе встречи. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге.

https://1prime.ru/20250623/litva-858797178.html

гаага

литва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, гаага, литва, сша, гитанас науседа, петер сийярто, марк рютте, нато, мид