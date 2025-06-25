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Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году
Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году - 25.06.2025, ПРАЙМ
Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году
Литва планирует увеличить свои оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году и сохранить их на этом уровне до 2030 года, заявил литовский президент Гитанас... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:45+0300
2025-06-25T13:45+0300
вооружения
мировая экономика
гаага
литва
сша
гитанас науседа
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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Литва планирует увеличить свои оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году и сохранить их на этом уровне до 2030 года, заявил литовский президент Гитанас Науседа. "Мы готовы делать свою работу прямо сейчас, 4% в этом году. А в следующем году мы намерены потратить 5,25% нашего ВВП, сохранив этот уровень расходов до 2030 года", - сказал Науседа журналистам перед началом второго дня саммита в Гааге. По его мнению, увеличение оборонных расходов стран альянса до 2035 года - это слишком поздно, но если все страны НАТО с этим согласны, то Литва не будет против. После первого дня саммита глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страны НАТО еще до саммита в Гааге согласились увеличить оборонные расходы: до 2035 года страны хотят тратить до 3,5% ВВП на нужды обороны и 1,5% ВВП направить на военные разработки, однако точная цифра увеличения расходов не будет прописана в итоговом документе встречи. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге.
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мировая экономика, гаага, литва, сша, гитанас науседа, петер сийярто, марк рютте, нато, мид
Вооружения, Мировая экономика, Гаага, ЛИТВА, США, Гитанас Науседа, Петер Сийярто, Марк Рютте, НАТО, МИД
13:45 25.06.2025
 
Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году

Президент Науседа: Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП в 2026 году

© fotolia.com / Isabel Engelmann%Флаг Литвы
%Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / Isabel Engelmann
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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Литва планирует увеличить свои оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году и сохранить их на этом уровне до 2030 года, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
"Мы готовы делать свою работу прямо сейчас, 4% в этом году. А в следующем году мы намерены потратить 5,25% нашего ВВП, сохранив этот уровень расходов до 2030 года", - сказал Науседа журналистам перед началом второго дня саммита в Гааге.
По его мнению, увеличение оборонных расходов стран альянса до 2035 года - это слишком поздно, но если все страны НАТО с этим согласны, то Литва не будет против.
После первого дня саммита глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страны НАТО еще до саммита в Гааге согласились увеличить оборонные расходы: до 2035 года страны хотят тратить до 3,5% ВВП на нужды обороны и 1,5% ВВП направить на военные разработки, однако точная цифра увеличения расходов не будет прописана в итоговом документе встречи.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге.
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы
23 июня, 11:08
 
ВооруженияМировая экономикаГаагаЛИТВАСШАГитанас НауседаПетер СийяртоМарк РюттеНАТОМИД
 
 
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