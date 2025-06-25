https://1prime.ru/20250625/litva--858890607.html
Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году
Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году - 25.06.2025, ПРАЙМ
Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году
Литва планирует увеличить свои оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году и сохранить их на этом уровне до 2030 года, заявил литовский президент Гитанас... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:45+0300
2025-06-25T13:45+0300
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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Литва планирует увеличить свои оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году и сохранить их на этом уровне до 2030 года, заявил литовский президент Гитанас Науседа. "Мы готовы делать свою работу прямо сейчас, 4% в этом году. А в следующем году мы намерены потратить 5,25% нашего ВВП, сохранив этот уровень расходов до 2030 года", - сказал Науседа журналистам перед началом второго дня саммита в Гааге. По его мнению, увеличение оборонных расходов стран альянса до 2035 года - это слишком поздно, но если все страны НАТО с этим согласны, то Литва не будет против. После первого дня саммита глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страны НАТО еще до саммита в Гааге согласились увеличить оборонные расходы: до 2035 года страны хотят тратить до 3,5% ВВП на нужды обороны и 1,5% ВВП направить на военные разработки, однако точная цифра увеличения расходов не будет прописана в итоговом документе встречи. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге.
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мировая экономика, гаага, литва, сша, гитанас науседа, петер сийярто, марк рютте, нато, мид
Вооружения, Мировая экономика, Гаага, ЛИТВА, США, Гитанас Науседа, Петер Сийярто, Марк Рютте, НАТО, МИД
Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году
Президент Науседа: Литва планирует увеличить оборонные расходы до 5,25% ВВП в 2026 году
ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Литва планирует увеличить свои оборонные расходы до 5,25% ВВП уже в 2026 году и сохранить их на этом уровне до 2030 года, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
"Мы готовы делать свою работу прямо сейчас, 4% в этом году. А в следующем году мы намерены потратить 5,25% нашего ВВП, сохранив этот уровень расходов до 2030 года", - сказал Науседа журналистам перед началом второго дня саммита в Гааге.
По его мнению, увеличение оборонных расходов стран альянса до 2035 года - это слишком поздно, но если все страны НАТО с этим согласны, то Литва не будет против.
После первого дня саммита глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страны НАТО еще до саммита в Гааге согласились увеличить оборонные расходы: до 2035 года страны хотят тратить до 3,5% ВВП на нужды обороны и 1,5% ВВП направить на военные разработки, однако точная цифра увеличения расходов не будет прописана в итоговом документе встречи.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге.
Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы