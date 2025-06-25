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Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ - 25.06.2025, ПРАЙМ

Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, сообщил член президиума парламента Ирана Алиреза Салими | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T10:20+0300

2025-06-25T10:20+0300

2025-06-25T10:20+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, сообщил член президиума парламента Ирана Алиреза Салими "Общие положения и детали проекта о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ одобрен парламентом", - сказал он агентству ISNA "Согласно постановлению парламента, сотрудники агентства не могут посещать страну для инспекций, если не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и мирная деятельность в ядерной сфере, что (решение о доступе - ред.), в свою очередь, зависит от согласия Высшего совета национальной безопасности Ирана ", - добавил депутат.

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мировая экономика, иран, тегеран, магатэ