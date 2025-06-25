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Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ - 25.06.2025, ПРАЙМ
Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, сообщил член президиума парламента Ирана Алиреза Салими | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T10:20+0300
2025-06-25T10:20+0300
2025-06-25T10:20+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, сообщил член президиума парламента Ирана Алиреза Салими "Общие положения и детали проекта о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ одобрен парламентом", - сказал он агентству ISNA "Согласно постановлению парламента, сотрудники агентства не могут посещать страну для инспекций, если не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и мирная деятельность в ядерной сфере, что (решение о доступе - ред.), в свою очередь, зависит от согласия Высшего совета национальной безопасности Ирана ", - добавил депутат.
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мировая экономика, иран, тегеран, магатэ
Политика, Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, МАГАТЭ
Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, сообщил член президиума парламента Ирана Алиреза Салими
"Общие положения и детали проекта о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ одобрен парламентом", - сказал он агентству ISNA
"Согласно постановлению парламента, сотрудники агентства не могут посещать страну для инспекций, если не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и мирная деятельность в ядерной сфере, что (решение о доступе - ред.), в свою очередь, зависит от согласия Высшего совета национальной безопасности Ирана ", - добавил депутат.
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе