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Песков прокомментировал решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ
Песков прокомментировал решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ - 25.06.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ
Решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ является следствием неспровоцированной агрессии и ударов по ядерным объектам республики, заявил... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:29+0300
2025-06-25T12:29+0300
2025-06-25T12:29+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ является следствием неспровоцированной агрессии и ударов по ядерным объектам республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным", - сказал Песков журналистам, комментируя решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.При этом пресс-секретарь подчеркнул, что данное решение не может не вызвать обеспокоенность."Безусловно такая ситуация не может не вызывать обеспокоенность. Как мы видим, есть определенные контакты и у американцев с иранцами, и по другим каналам. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией", - сказал Песков.
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Политика, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА, Дмитрий Песков, МАГАТЭ
Песков прокомментировал решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ
Песков назвал решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ следствием агрессии
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ является следствием неспровоцированной агрессии и ударов по ядерным объектам республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным", - сказал Песков журналистам, комментируя решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что данное решение не может не вызвать обеспокоенность.
"Безусловно такая ситуация не может не вызывать обеспокоенность. Как мы видим, есть определенные контакты и у американцев с иранцами, и по другим каналам. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией", - сказал Песков.
Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ