https://1prime.ru/20250625/magate-858885279.html

Песков прокомментировал решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Песков прокомментировал решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ - 25.06.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ является следствием неспровоцированной агрессии и ударов по ядерным объектам республики, заявил... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:29+0300

2025-06-25T12:29+0300

2025-06-25T12:29+0300

политика

россия

иран

москва

дмитрий песков

магатэ

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ является следствием неспровоцированной агрессии и ударов по ядерным объектам республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным", - сказал Песков журналистам, комментируя решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.При этом пресс-секретарь подчеркнул, что данное решение не может не вызвать обеспокоенность."Безусловно такая ситуация не может не вызывать обеспокоенность. Как мы видим, есть определенные контакты и у американцев с иранцами, и по другим каналам. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20250625/magate-858876749.html

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россия, иран, москва, дмитрий песков, магатэ