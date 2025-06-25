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Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом

Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом - 25.06.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом

Президент США Дональд Трамп подверг критике кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани после уверенного лидерства последнего на праймериз Демпартии, окрестив... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T23:42+0300

2025-06-25T23:42+0300

2025-06-25T23:42+0300

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подверг критике кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани после уверенного лидерства последнего на праймериз Демпартии, окрестив его "не очень умным" сумасшедшим коммунистом. Зохран Мамдани в ночь на среду неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо). При этом в городе используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. "Наконец-то это произошло, демократы перешли черту. Зохран Мамдани, стопроцентный коммунист-сумасшедший, только что победил на праймериз Демпартии и вот-вот станет мэром. У нас и раньше были радикальные леваки, но это становится немного нелепым", - написал президент США в соцсети Truth Social. Кандидат в мэры Нью-Йорка, по заверению президента США, "не очень умный" и выглядит "ужасно". Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на этом посту.

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мировая экономика, общество , нью-йорк, сша, дональд трамп