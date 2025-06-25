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Товары на маркетплейсах подорожают, но инфляция тут ни при чем
Товары на маркетплейсах подорожают, но инфляция тут ни при чем - 25.06.2025, ПРАЙМ
Товары на маркетплейсах подорожают, но инфляция тут ни при чем
Недавнее повышение комиссий для продавцов маркетплейсов может привести к определенным изменениям на рынке электронной коммерции. Это касается и конечных... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T03:03+0300
2025-06-25T03:03+0300
2025-06-25T03:03+0300
маркетплейс
бизнес
николай перепелкин
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Недавнее повышение комиссий для продавцов маркетплейсов может привести к определенным изменениям на рынке электронной коммерции. Это касается и конечных потребителей, и предпринимателей. Об этом рассказал агентству "Прайм" Николай Перепёлкин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова.Основной "удар" придется на цены товаров и прибыльность бизнеса - продавцы, стремясь компенсировать возросшие издержки, скорее всего будут либо повышать цены, либо сокращать свою маржинальность."При этом наиболее чувствительными к изменению комиссий окажутся товары с низкой маржинальностью – бытовая химия, товары для дома, мелкая электроника и т.п.”, - отмечает он.В этой связи, сегментированный подход к ценообразованию, скорее всего, станет ключевым трендом. Маркетплейсы могут дифференцировать комиссии в зависимости от категории товара, популярности бренда и сезонности. Это приведет к тому, что цены на одни товары могут вырасти существенно, а на другие – незначительно, либо остаться неизменными.“Небольшие продавцы, работающие на "тонкой" марже, могут покинуть площадки или переориентироваться на другие каналы продаж, что может привести к снижению конкуренции в некоторых категориях товаров”, - полагает маркетолог.Рядовые покупатели в данной ситуации заметят изменения, прежде всего, в ценах на массовые товары повседневного спроса. Премиальные категории могут остаться относительно стабильными, так как их ценовая политика менее чувствительна к изменениям комиссий.В долгосрочной перспективе последствия могут включать консолидацию рынка и усиление позиций крупных продавцов, что также является трендом последних лет.По мнению Перепелкина, маркетплейсы, вероятно, предложат новые инструменты поддержки для сохранения баланса между интересами продавцов и покупателей, но в целом, повышение комиссий – это естественный и ожидаемый процесс развития рынка электронной коммерции, связанный с его эволюцией и популярностью."Главное, чтобы изменения не привели к существенному росту цен и снижению качества обслуживания покупателей, для чего маркетплейсам предстоит найти оптимальный баланс между интересами всех участников торговой экосистемы", - заключил маркетолог.
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маркетплейс, бизнес, николай перепелкин
маркетплейс, Бизнес, Николай Перепелкин
Товары на маркетплейсах подорожают, но инфляция тут ни при чем
Доцент Перепелкин: рост комиссий для продавцов повысит цены на маркетплейсах
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Недавнее повышение комиссий для продавцов маркетплейсов может привести к определенным изменениям на рынке электронной коммерции. Это касается и конечных потребителей, и предпринимателей. Об этом рассказал агентству "Прайм" Николай Перепёлкин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Основной "удар" придется на цены товаров и прибыльность бизнеса - продавцы, стремясь компенсировать возросшие издержки, скорее всего будут либо повышать цены, либо сокращать свою маржинальность.
"При этом наиболее чувствительными к изменению комиссий окажутся товары с низкой маржинальностью – бытовая химия, товары для дома, мелкая электроника и т.п.”, - отмечает он.
В этой связи, сегментированный подход к ценообразованию, скорее всего, станет ключевым трендом. Маркетплейсы могут дифференцировать комиссии в зависимости от категории товара, популярности бренда и сезонности. Это приведет к тому, что цены на одни товары могут вырасти существенно, а на другие – незначительно, либо остаться неизменными.
“Небольшие продавцы, работающие на "тонкой" марже, могут покинуть площадки или переориентироваться на другие каналы продаж, что может привести к снижению конкуренции в некоторых категориях товаров”, - полагает маркетолог.
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Рядовые покупатели в данной ситуации заметят изменения, прежде всего, в ценах на массовые товары повседневного спроса. Премиальные категории могут остаться относительно стабильными, так как их ценовая политика менее чувствительна к изменениям комиссий.
В долгосрочной перспективе последствия могут включать консолидацию рынка и усиление позиций крупных продавцов, что также является трендом последних лет.
По мнению Перепелкина, маркетплейсы, вероятно, предложат новые инструменты поддержки для сохранения баланса между интересами продавцов и покупателей, но в целом, повышение комиссий – это естественный и ожидаемый процесс развития рынка электронной коммерции, связанный с его эволюцией и популярностью.
"Главное, чтобы изменения не привели к существенному росту цен и снижению качества обслуживания покупателей, для чего маркетплейсам предстоит найти оптимальный баланс между интересами всех участников торговой экосистемы", - заключил маркетолог.