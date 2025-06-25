https://1prime.ru/20250625/mask-858886307.html
Маск рассказал об оснащении робота Optimus голосовым ассистентом Grok
Маск рассказал об оснащении робота Optimus голосовым ассистентом Grok - 25.06.2025, ПРАЙМ
Маск рассказал об оснащении робота Optimus голосовым ассистентом Grok
Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla уже оснащён голосовым ассистентом Grok, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:31+0300
2025-06-25T12:31+0300
2025-06-25T12:31+0300
технологии
tesla
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla уже оснащён голосовым ассистентом Grok, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X. "(Optimus - ред.) уже оснащён (Grok - ред.)", - написал Маск в ответ на вопрос пользователя, сможет ли робот управляться с помощью голосового помощника. В конце мая Маск опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект "самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших". Ранее предприниматель демонстрировал возможности робота передвигаться по пересечённой местности благодаря нейросети и даже танцевать.
https://1prime.ru/20250622/tesla-858781673.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_c572b6915dfcf9337f8e986da47804d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, tesla, илон маск
Технологии, Tesla, Илон Маск
Маск рассказал об оснащении робота Optimus голосовым ассистентом Grok
Маск: робот Optimus от Tesla уже оснащен голосовым ассистентом Grok
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla уже оснащён голосовым ассистентом Grok, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.
"(Optimus - ред.) уже оснащён (Grok - ред.)", - написал Маск в ответ на вопрос пользователя, сможет ли робот управляться с помощью голосового помощника.
В конце мая Маск опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект "самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших". Ранее предприниматель демонстрировал возможности робота передвигаться по пересечённой местности благодаря нейросети и даже танцевать.
Илон Маск анонсировал запуск роботакси на искусственном интеллекте