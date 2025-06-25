https://1prime.ru/20250625/mask-858886307.html

Маск рассказал об оснащении робота Optimus голосовым ассистентом Grok

Маск рассказал об оснащении робота Optimus голосовым ассистентом Grok - 25.06.2025, ПРАЙМ

Маск рассказал об оснащении робота Optimus голосовым ассистентом Grok

Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla уже оснащён голосовым ассистентом Grok, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:31+0300

2025-06-25T12:31+0300

2025-06-25T12:31+0300

технологии

tesla

илон маск

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla уже оснащён голосовым ассистентом Grok, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X. "(Optimus - ред.) уже оснащён (Grok - ред.)", - написал Маск в ответ на вопрос пользователя, сможет ли робот управляться с помощью голосового помощника. В конце мая Маск опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект "самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших". Ранее предприниматель демонстрировал возможности робота передвигаться по пересечённой местности благодаря нейросети и даже танцевать.

https://1prime.ru/20250622/tesla-858781673.html

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технологии, tesla, илон маск