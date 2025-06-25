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Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность ребенку - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность ребенку
Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность ребенку - 25.06.2025, ПРАЙМ
Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность ребенку
Суд в Москве приговорил к условным срокам мать и сына, которые оформили фиктивную инвалидность ребенку последнего ради компенсаций, общая сумма средств... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T03:36+0300
2025-06-25T03:36+0300
общество
бизнес
москва
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил к условным срокам мать и сына, которые оформили фиктивную инвалидность ребенку последнего ради компенсаций, общая сумма средств превысила миллион рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в материалах, которые включают признательные показания обоих фигурантов, идея пришла в голову бабушке девочки. Ребенок в раннем детстве получил ожог руки из-за горячего чая, тогда бабушка познакомилась с врачом, который спустя несколько лет навел ее на мысль об установлении внучке категории инвалидности. Женщина обсудила этот вопрос со своим сыном, отцом девочки, тот в конечном итоге дал свое согласие в том числе из-за существенных льгот. Бабушка, "обладая обширными связями в кругу медицинских работников", добилась установления для своей внучки статуса "ребенок-инвалид", ее сын помогал с документами и походами ко врачам. При этом оба осознавали, что фактически ребенок инвалидом не является, а они тем самым нарушают закон, следует из материалов. С 2015-2016 годов до 2024 года фигуранты дела получали различные компенсации и льготы: социальную пенсию, единовременную выплату, компенсации, полагающиеся за уход за ребенком, компенсации технических средств реабилитации, доплату к пенсии и так далее. В материалах не указана сумма причиненного преступлением ущерба, однако дело возбуждено по статье УК о мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере, а значит сумма превышает один миллион рублей. В суде была опрошена бывшая жена обвиняемого, которая расторгла с ним брак незадолго до начала криминальных событий. Она пояснила, что мужчина не принимал участия в воспитании дочери, не поддерживал материально. В 2024 году она увидела у себя в профиле на "Госуслугах", что у ее дочки оформлена инвалидность, хотя она не предпринимала для этого никаких действий. Свидетельница сразу подумала, что это может быть связано с действиями бывшей свекрови, так как та ранее предлагала оформить инвалидность ей самой и часто говорила о знакомых врачах. В материалах приведены показания и самой девочки, рассказавшей, что сейчас она учится в 5 классе, чувствует себя отлично, у нее хорошая успеваемость и отношения с одноклассниками, с отцом она давно не общается. Она добавила, что до определенного момента не знала о том, что наделена таким статусом, теперь ей "обидно, что из-за отца она считается "ребенком-инвалидом". Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в конце 2024 года эксперты установили, что ребенок не является инвалидом, а в середине мая этого года суд в Москве приговорил фигурантов к 3 годам условно со штрафом и испытательным сроком. В материалах также указано, что решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
общество , бизнес, москва
Общество , Бизнес, МОСКВА
03:36 25.06.2025
 
Мать и сын получили условные сроки за фиктивную инвалидность ребенку

Мать и сын, оформившие фиктивную инвалидность ребенку, получили условные сроки

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Суд в Москве приговорил к условным срокам мать и сына, которые оформили фиктивную инвалидность ребенку последнего ради компенсаций, общая сумма средств превысила миллион рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как указано в материалах, которые включают признательные показания обоих фигурантов, идея пришла в голову бабушке девочки. Ребенок в раннем детстве получил ожог руки из-за горячего чая, тогда бабушка познакомилась с врачом, который спустя несколько лет навел ее на мысль об установлении внучке категории инвалидности.
Женщина обсудила этот вопрос со своим сыном, отцом девочки, тот в конечном итоге дал свое согласие в том числе из-за существенных льгот. Бабушка, "обладая обширными связями в кругу медицинских работников", добилась установления для своей внучки статуса "ребенок-инвалид", ее сын помогал с документами и походами ко врачам. При этом оба осознавали, что фактически ребенок инвалидом не является, а они тем самым нарушают закон, следует из материалов.
С 2015-2016 годов до 2024 года фигуранты дела получали различные компенсации и льготы: социальную пенсию, единовременную выплату, компенсации, полагающиеся за уход за ребенком, компенсации технических средств реабилитации, доплату к пенсии и так далее. В материалах не указана сумма причиненного преступлением ущерба, однако дело возбуждено по статье УК о мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере, а значит сумма превышает один миллион рублей.
В суде была опрошена бывшая жена обвиняемого, которая расторгла с ним брак незадолго до начала криминальных событий. Она пояснила, что мужчина не принимал участия в воспитании дочери, не поддерживал материально. В 2024 году она увидела у себя в профиле на "Госуслугах", что у ее дочки оформлена инвалидность, хотя она не предпринимала для этого никаких действий. Свидетельница сразу подумала, что это может быть связано с действиями бывшей свекрови, так как та ранее предлагала оформить инвалидность ей самой и часто говорила о знакомых врачах.
В материалах приведены показания и самой девочки, рассказавшей, что сейчас она учится в 5 классе, чувствует себя отлично, у нее хорошая успеваемость и отношения с одноклассниками, с отцом она давно не общается. Она добавила, что до определенного момента не знала о том, что наделена таким статусом, теперь ей "обидно, что из-за отца она считается "ребенком-инвалидом".
Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в конце 2024 года эксперты установили, что ребенок не является инвалидом, а в середине мая этого года суд в Москве приговорил фигурантов к 3 годам условно со штрафом и испытательным сроком. В материалах также указано, что решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.
 
ОбществоБизнесМОСКВА
 
 
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