https://1prime.ru/20250625/med--858873748.html

Медь продолжает дорожать на новостях о перемирии между Ираном и Израилем

Медь продолжает дорожать на новостях о перемирии между Ираном и Израилем - 25.06.2025, ПРАЙМ

Медь продолжает дорожать на новостях о перемирии между Ираном и Израилем

Стоимость меди растет в среду утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T09:15+0300

2025-06-25T09:15+0300

2025-06-25T09:15+0300

экономика

рынок

торги

иран

израиль

сша

дональд трамп

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.07 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,82%, до 4,9125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно итогам торгов понедельника и вторника медь подорожала на 1,65%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,02%, до 9 669 долларов, стоимость алюминия снизилась на 0,37%, до 2 579 долларов, цинка - опустилась на 0,2%, до 2 681,5 доллара. Поддерживают позитив на мировых рынках недавние новости о перемирии между Ираном и Израилем. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250624/med-858832920.html

иран

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, иран, израиль, сша, дональд трамп, comex