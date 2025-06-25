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Медь продолжает дорожать на новостях о перемирии между Ираном и Израилем - 25.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250625/med--858873748.html
Медь продолжает дорожать на новостях о перемирии между Ираном и Израилем
Медь продолжает дорожать на новостях о перемирии между Ираном и Израилем - 25.06.2025, ПРАЙМ
Медь продолжает дорожать на новостях о перемирии между Ираном и Израилем
Стоимость меди растет в среду утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:15+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.07 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,82%, до 4,9125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно итогам торгов понедельника и вторника медь подорожала на 1,65%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,02%, до 9 669 долларов, стоимость алюминия снизилась на 0,37%, до 2 579 долларов, цинка - опустилась на 0,2%, до 2 681,5 доллара. Поддерживают позитив на мировых рынках недавние новости о перемирии между Ираном и Израилем. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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рынок, торги, иран, израиль, сша, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Дональд Трамп, Comex
09:15 25.06.2025
 
Медь продолжает дорожать на новостях о перемирии между Ираном и Израилем

Стоимость меди растет на фоне новостей о перемирии между Ираном и Израилем

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду утром, продолжая динамику двух предыдущих торговых дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.07 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,82%, до 4,9125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно итогам торгов понедельника и вторника медь подорожала на 1,65%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,02%, до 9 669 долларов, стоимость алюминия снизилась на 0,37%, до 2 579 долларов, цинка - опустилась на 0,2%, до 2 681,5 доллара.
Поддерживают позитив на мировых рынках недавние новости о перемирии между Ираном и Израилем. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Медная проволока
Медь дорожает на новостях о перемирии между Израилем и Ираном
Вчера, 09:40
 
ЭкономикаРынокТоргиИРАНИЗРАИЛЬСШАДональд ТрампComex
 
 
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