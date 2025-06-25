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ЕС превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев

ЕС превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев - 25.06.2025, ПРАЙМ

ЕС превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев

Евросоюз медленно, но верно превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкурировать с НАТО, заявил замглавы Совета... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:12+0300

2025-06-25T13:12+0300

2025-06-25T13:12+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Евросоюз медленно, но верно превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкурировать с НАТО, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма", - написал политик в своем Telegram-канале.В частности, политик указал на единое стремление европейских лидеров "вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России". Медведев сообщил, что 15-20 лет назад никто не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз, тем более что шансов у Украины "было почти ноль". Но, добавил политик, сегодня ЕС стал политизированной глобалистской и яро русофобской организацией."Организация, которая мечтает о реванше, направленном против России", - написал он.

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россия, рф, дмитрий медведев, ес, нато