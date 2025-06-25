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Гостевые дома в России приравняют по требованиям к отелям "без звезд"

Гостевые дома в России приравняют по требованиям к отелям "без звезд" - 25.06.2025, ПРАЙМ

Гостевые дома в России приравняют по требованиям к отелям "без звезд"

Минэкономразвития России после подписания закона о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов разработало проект положения об их... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T16:40+0300

2025-06-25T16:40+0300

2025-06-25T16:40+0300

бизнес

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития России после подписания закона о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов разработало проект положения об их классификации, согласно которому эти объекты размещения будут приравнены к отелям "без звезд", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. В начале июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносов сообщал РИА Новости, что принятие нового закона даст владельцам гостевых домов возможность получения преференций от государства, что позволит создать условия для улучшения соотношения цена – качество. "Минэкономразвития России разработало проект положения о классификации гостевых домов... Их приравняют по требованиям к отелям "без звезд"... Согласно проекту положения, в гостевом доме может быть не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем может размещаться не более 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 квадратных метров, двухместной - 12 квадратных метров. При многоместном размещении площадь на одного гостя должна составлять не менее 6 квадратных метров", - сообщили в министерстве. По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, проект положения в настоящее время согласуется с федеральными органами власти. "Заканчивается оценка регулирующего воздействия, и на следующей неделе проект будет направлен в Минюст. Рассчитываем, что летом правительство утвердит этот акт. Фактически он дублирует порядок включения в реестр средств размещения для гостиниц, распространяя его на гостевые дома", - сказал Вахруков, слова которого привели в сообщении пресс-службы ведомства. Он добавил, что собственник гостевого дома сможет самостоятельно подать заявление на включение в реестр и пройти самооценку, подтвердив фотографиями соответствие гостевого дома требованиям. "Система самооценки достаточно простая и бесплатная. Она уже отработана на классификации гостиниц", - уточнил замминистра. В ведомстве также рассказали, что для безопасности жильцов номера должны оснащать системами обнаружения пожара, первичными системами пожаротушения и вентиляцией. Для гостей должны быть обеспечены регулярная уборка комнаты, смена постельного белья и полотенец, доступ в интернет. Уточняется, что субъекты своими законами или нормативными актами могут устанавливать дополнительные требования к гостевым домам, исходя из региональной специфики.

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бизнес, недвижимость, россия