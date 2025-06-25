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Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции

Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции - 25.06.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции

Инфляция в России на 23 июня замедлилась до 9,48% в годовом выражении с 9,59% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T19:04+0300

2025-06-25T19:04+0300

2025-06-25T19:04+0300

экономика

россия

москва

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 июня замедлилась до 9,48% в годовом выражении с 9,59% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, рост цен на продовольственные товары был умеренным и составил 0,06%. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,3%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 17 по 23 июня цены снизились на 0,02% после снижения на 0,05% неделей ранее, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - они выросли на 0,04%.

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россия, москва