https://1prime.ru/20250625/merts-858899915.html

На Западе обрушились на Мерца из-за ошибочного подхода к России

На Западе обрушились на Мерца из-за ошибочного подхода к России - 25.06.2025, ПРАЙМ

На Западе обрушились на Мерца из-за ошибочного подхода к России

Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России. Об этом заявил в колонке для издания Unherd Томас Фази. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T16:27+0300

2025-06-25T16:27+0300

2025-06-25T16:27+0300

политика

сша

фридрих мерц

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России. Об этом заявил в колонке для издания Unherd Томас Фази.По словам Фази, некоторое время назад понимали, что мир с Россией был в фундаментальных интересах Германии. Тем не менее, сегодня современные лидеры придерживаются постоянного конфликта."Такой поворот событий опасен не только для Германии, но и для Европы в целом", — подчеркнул колумнист.Он также подчеркнул, что агрессивный антироссийский подход Мерца и более широкая стратегическая позиция также знаменуют собой радикальный отход от послевоенной традиции Берлина.

https://1prime.ru/20250624/merts-858848604.html

сша

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сша, фридрих мерц