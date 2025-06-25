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На Западе обрушились на Мерца из-за ошибочного подхода к России
На Западе обрушились на Мерца из-за ошибочного подхода к России - 25.06.2025, ПРАЙМ
На Западе обрушились на Мерца из-за ошибочного подхода к России
Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России. Об этом заявил в колонке для издания Unherd Томас Фази. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:27+0300
2025-06-25T16:27+0300
2025-06-25T16:27+0300
политика
сша
фридрих мерц
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России. Об этом заявил в колонке для издания Unherd Томас Фази.По словам Фази, некоторое время назад понимали, что мир с Россией был в фундаментальных интересах Германии. Тем не менее, сегодня современные лидеры придерживаются постоянного конфликта."Такой поворот событий опасен не только для Германии, но и для Европы в целом", — подчеркнул колумнист.Он также подчеркнул, что агрессивный антироссийский подход Мерца и более широкая стратегическая позиция также знаменуют собой радикальный отход от послевоенной традиции Берлина.
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сша, фридрих мерц
Политика, США, Фридрих Мерц
На Западе обрушились на Мерца из-за ошибочного подхода к России
Unherd: Мерц не понимает, что конфликт с Россией может быть опасен для Германии
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибочно представляет себе "правильный" подход к России. Об этом заявил в колонке для издания Unherd Томас Фази.
По словам Фази, некоторое время назад понимали, что мир с Россией был в фундаментальных интересах Германии. Тем не менее, сегодня современные лидеры придерживаются постоянного конфликта.
"Такой поворот событий опасен не только для Германии, но и для Европы в целом", — подчеркнул колумнист.
Он также подчеркнул, что агрессивный антироссийский подход Мерца и более широкая стратегическая позиция также знаменуют собой радикальный отход от послевоенной традиции Берлина.
Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России