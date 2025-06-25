https://1prime.ru/20250625/minfin--858891802.html

Минфин разместил ОФЗ на 84,1 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ на 84,1 миллиарда рублей - 25.06.2025, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 84,1 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T14:13+0300

2025-06-25T14:13+0300

2025-06-25T14:13+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года на 84,115 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 130,23 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 85,838% от номинала, средневзвешенная цена - 85,8765% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,25% годовых, средневзвешенная доходность - 15,24% годовых. Минфин на следующем аукционе предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26247 с погашением в мае 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

https://1prime.ru/20250624/minfin--858860050.html

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россия, финансы, минфин