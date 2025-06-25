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В Минприроды рассказали о росте расходов на экологию - 25.06.2025, ПРАЙМ
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В Минприроды рассказали о росте расходов на экологию
В Минприроды рассказали о росте расходов на экологию - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Минприроды рассказали о росте расходов на экологию
Расходы на экологию в России увеличатся с 91,5 миллиарда рублей в 2025 году до 140 миллиардов в 2027-м, заявил первый заместитель главы Минприроды РФ Константин | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:06+0300
2025-06-25T11:06+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
минприроды
госдума
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Расходы на экологию в России увеличатся с 91,5 миллиарда рублей в 2025 году до 140 миллиардов в 2027-м, заявил первый заместитель главы Минприроды РФ Константин Цыганов. "В 2025 году по госпрограмме "Охрана окружающей среды" (будет выделено - ред.) 91,5 миллиарда рублей, в 2026 году – 129,8 миллиарда рублей, и на 2027-й – 140 миллиардов. Это в том числе с учетом реализуемого нового национального проекта ("Экологическое благополучие" - ред.). То есть расходы (на экологию – ред.) у нас не сокращаются", - сказал Цыганов в Госдуме. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" завершилась в 2024 году. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах. В него входят шесть направлений: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".
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россия, рф, владимир путин, минприроды, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минприроды, Госдума
11:06 25.06.2025
 
В Минприроды рассказали о росте расходов на экологию

Минприроды: расходы на экологию в России увеличатся до 140 миллиардов рублей

© РИА Новости . Фалин | Перейти в медиабанкВид на Запорожскую атомную электростанцию.
Вид на Запорожскую атомную электростанцию. - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Фалин
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Расходы на экологию в России увеличатся с 91,5 миллиарда рублей в 2025 году до 140 миллиардов в 2027-м, заявил первый заместитель главы Минприроды РФ Константин Цыганов.
"В 2025 году по госпрограмме "Охрана окружающей среды" (будет выделено - ред.) 91,5 миллиарда рублей, в 2026 году – 129,8 миллиарда рублей, и на 2027-й – 140 миллиардов. Это в том числе с учетом реализуемого нового национального проекта ("Экологическое благополучие" - ред.). То есть расходы (на экологию – ред.) у нас не сокращаются", - сказал Цыганов в Госдуме.
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" завершилась в 2024 году. В апреле президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах. В него входят шесть направлений: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".
Логотип Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Минприроды РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Минприроды выразило готовность России к сотрудничеству в сырьевом секторе
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ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПутинМинприродыГосдума
 
 
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