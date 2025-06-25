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Минпромторг выступил за долгосрочное ценообразование сезонных продуктов - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг выступил за долгосрочное ценообразование сезонных продуктов
Минпромторг выступил за долгосрочное ценообразование сезонных продуктов - 25.06.2025, ПРАЙМ
Минпромторг выступил за долгосрочное ценообразование сезонных продуктов
Минпромторг РФ предлагает перейти на долгосрочное ценообразование сезонных товаров для стабилизации цен на продукты питания, рассказал в интервью РИА Новости... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T08:41+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает перейти на долгосрочное ценообразование сезонных товаров для стабилизации цен на продукты питания, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025. "Вопрос выстраивания системы ценообразования и снижения волатильности на любые сезонные товары действительно важен. Мы разработали предложения по переходу на долгосрочное ценообразование. Минсельхоз это поддержал. Основная цель – сформировать приемлемые для всех участников рынка меры по стабилизации цен на продукты питания "борщевого" набора при помощи создания "вилок" отпускных цен на определенный период", - сказал он. Чекушов отметил, что Минпромторг совместно с Минсельхозом в еженедельном режиме встречается с участниками рынка и анализирует поступающую статистику. Если возникают какие-то предпосылки к росту цен, есть целый набор инструментов, которые помогут их нивелировать. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Минсельхоз
08:41 25.06.2025 (обновлено: 08:42 25.06.2025)
 
Минпромторг выступил за долгосрочное ценообразование сезонных продуктов

Минпромторг предложил перейти на долгосрочное ценообразование сезонных продуктов питания

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает перейти на долгосрочное ценообразование сезонных товаров для стабилизации цен на продукты питания, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025.
"Вопрос выстраивания системы ценообразования и снижения волатильности на любые сезонные товары действительно важен. Мы разработали предложения по переходу на долгосрочное ценообразование. Минсельхоз это поддержал. Основная цель – сформировать приемлемые для всех участников рынка меры по стабилизации цен на продукты питания "борщевого" набора при помощи создания "вилок" отпускных цен на определенный период", - сказал он.
Чекушов отметил, что Минпромторг совместно с Минсельхозом в еженедельном режиме встречается с участниками рынка и анализирует поступающую статистику. Если возникают какие-то предпосылки к росту цен, есть целый набор инструментов, которые помогут их нивелировать.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
В Минпромторге оценили последствия отказа ЕС от российских удобрений
23 июня, 13:46
 
ПМЭФ-2025РОССИЯРФМинпромторгМинсельхоз
 
 
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