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В Минпромторге рассказали о программе "Сделано в России"

В Минпромторге рассказали о программе "Сделано в России" - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о программе "Сделано в России"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Программу "Сделано в России" планируется распространить и на товары для внутреннего рынка, сообщил статс-секретарь -... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T02:27+0300

2025-06-25T02:27+0300

2025-06-25T02:27+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Программу "Сделано в России" планируется распространить и на товары для внутреннего рынка, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Программа "Сделано в России" направлена на продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках, повышение их конкурентоспособности и узнаваемости. "Сегодня наш потребитель все больше выбирает российский продукт… Это дает нам основание понимать, что наши производители выходят на тот уровень, когда мы можем позиционировать национальные товары как предмет гордости. Поэтому мы с Вероникой Олеговной (Никишиной, главой РЭЦ - ред.) пришли к идее распространить программу "Сделано в России" на товары для внутреннего рынка. Мы нацелены на то, что этот бренд должен быть узнаваем и ассоциировался с их высоким качеством", — сказал Чекушов. По его словам, маркировка сертификатом "Сделано в России" в виде узнаваемого значка-"птички" может быть распространена и на товары маркетплейсов. При этом на онлайн-площадках уже работают разные механизмы продвижения отечественных брендов. "С целью продвижения российских товаров маркетплейсами уже используются различные механики. Например, созданы специальные фильтры и разделы для поиска российских товаров и локального производства, а также есть тематические витрины. Возможно, это будет и "птичка", — отметил Чекушов. Программа "Сделано в России" включает в себя маркетинговую поддержку, участие в международных выставках, содействие в сертификации и логистике, а также доступ к финансовым инструментам. Минпромторг координирует программу в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", а основные функции по ее обеспечению и реализации возложены на Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ). В феврале правительство РФ продлило программу до 2030 года. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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