https://1prime.ru/20250625/minpromtorg-858867213.html
В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале
В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 рассказал, что российская | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T04:28+0300
2025-06-25T04:28+0300
2025-06-25T04:28+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 рассказал, что российская управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала для проекта российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте уже создана.
"Уже создана наша управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала. Это позволяет в ближайшей перспективе приступить к строительству инфраструктуры", - отметил он.
Чекушов напомнил, что в мае текущего года Россия и Египет подписали договор аренды участка и меморандум о сотрудничестве по проекту РПЗ. Ранее в феврале вступил в силу протокол о внесении изменений в межправсоглашение по данному вопросу.
"Сейчас мы завершаем отбор первичных российских резидентов, заинтересованных в локализации производства на участке. Приоритетными направлениями определены фармацевтика, химия и нефтехимия, автопром, переработка пищевой продукции. В третьем квартале планируем обновить мастер-план по проекту, а также провести отбор российского техоператора, регулирующего деятельность нашего бизнеса в российской промышленной зоне", - добавил Чекушов.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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ПРАЙМ
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бизнес, россия, суэцкий канал, египет, рф, минпромторг
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Суэцкий канал, ЕГИПЕТ, РФ, Минпромторг
В Минпромторге рассказали о создании управляющей компании в Суэцком канале
Замглавы Минпромторга Чекушов: управляющая компания создана для проекта РПЗ в Египте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 рассказал, что российская управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала для проекта российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте уже создана.
"Уже создана наша управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала. Это позволяет в ближайшей перспективе приступить к строительству инфраструктуры", - отметил он.
Чекушов напомнил, что в мае текущего года Россия и Египет подписали договор аренды участка и меморандум о сотрудничестве по проекту РПЗ. Ранее в феврале вступил в силу протокол о внесении изменений в межправсоглашение по данному вопросу.
"Сейчас мы завершаем отбор первичных российских резидентов, заинтересованных в локализации производства на участке. Приоритетными направлениями определены фармацевтика, химия и нефтехимия, автопром, переработка пищевой продукции. В третьем квартале планируем обновить мастер-план по проекту, а также провести отбор российского техоператора, регулирующего деятельность нашего бизнеса в российской промышленной зоне", - добавил Чекушов.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.