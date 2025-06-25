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Минпромторг поддержал фермеров для вывода их продукции на рынок - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг поддержал фермеров для вывода их продукции на рынок
Минпромторг поддержал фермеров для вывода их продукции на рынок - 25.06.2025, ПРАЙМ
Минпромторг поддержал фермеров для вывода их продукции на рынок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ оказывает поддержку российским фермерам для вывода их продукции на отечественный рынок: так, количество... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T06:29+0300
2025-06-25T06:29+0300
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экономика
россия
рф
минпромторг
совет федерации
минсельхоз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ оказывает поддержку российским фермерам для вывода их продукции на отечественный рынок: так, количество нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках в регионах страны в 2025 году по плану должно вырасти на 10% по отношению к 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025. "Российские фермеры выращивают очень много качественной плодоовощной продукции, которой нужно просто помочь выйти на рынок. И мы в Минпромторге такую работу ведем. В рамках Национального плана по развитию конкуренции до 2025 года ведется работа по достижению регионами 10% роста в 2025 году по отношению к 2020 году количества нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках", - сказал Чекушов. Он добавил, что ярмарки являются удобным и быстрым механизмом попадания товаров российских фермеров на торговые полки. В среднем ежеквартально в 2024 году проводилось более 10 тысяч ярмарок, что больше на 10% значений 2019 года. По его словам, в сентябре 2022 года Совет Федерации принял решение о запуске пилотных проектов-агроагрегаторов при координации Минпромторга и Минсельхоза. Агроагрегаторы помогают объединить урожай фермеров для возможности выйти на полки торговых сетей. Сегодня не менее 81 организации, агрегирующих фермерскую продукцию, функционирует в 45 регионах. С начала запуска такой работы их количество выросло в 2,5 раза. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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бизнес, россия, рф, минпромторг, совет федерации, минсельхоз
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Совет Федерации, Минсельхоз
06:29 25.06.2025
 
Минпромторг поддержал фермеров для вывода их продукции на рынок

Минпромторг: нестационарные торговые объекты в регионах должны вырасти на 10%

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ оказывает поддержку российским фермерам для вывода их продукции на отечественный рынок: так, количество нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках в регионах страны в 2025 году по плану должно вырасти на 10% по отношению к 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025.
"Российские фермеры выращивают очень много качественной плодоовощной продукции, которой нужно просто помочь выйти на рынок. И мы в Минпромторге такую работу ведем. В рамках Национального плана по развитию конкуренции до 2025 года ведется работа по достижению регионами 10% роста в 2025 году по отношению к 2020 году количества нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках", - сказал Чекушов.
Он добавил, что ярмарки являются удобным и быстрым механизмом попадания товаров российских фермеров на торговые полки. В среднем ежеквартально в 2024 году проводилось более 10 тысяч ярмарок, что больше на 10% значений 2019 года.
По его словам, в сентябре 2022 года Совет Федерации принял решение о запуске пилотных проектов-агроагрегаторов при координации Минпромторга и Минсельхоза. Агроагрегаторы помогают объединить урожай фермеров для возможности выйти на полки торговых сетей. Сегодня не менее 81 организации, агрегирующих фермерскую продукцию, функционирует в 45 регионах. С начала запуска такой работы их количество выросло в 2,5 раза.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМинпромторгСовет ФедерацииМинсельхоз
 
 
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