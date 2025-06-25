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В Минпромторге объяснили, как будет работать "российская полка" - 25.06.2025, ПРАЙМ
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В Минпромторге объяснили, как будет работать "российская полка"
В Минпромторге объяснили, как будет работать "российская полка" - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге объяснили, как будет работать "российская полка"
Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, как будет работать механизм "российской полки" в торговых... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:26+0300
2025-06-25T09:26+0300
экономика
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - ПРАЙМ. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, как будет работать механизм "российской полки" в торговых сетях: минимум и максимум объема товаров в законе устанавливаться не будут, квоту будет определять правительство в зависимости от объема производства конкретного товара. "Пакет законопроектов о так называемой "российской полке" сейчас дорабатывается на площадке правительства РФ с учетом замечаний и предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти", - сообщил Чекушов. Член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") 6 июня говорил, что законопроект о "национальной полке" готовится к внесению в Госдуму. "Законопроект прописывает условия, при которых для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары… В законопроекте не установлено минимума или максимума для этой квоты. Но зато есть механизм, который позволяет правительству определять ее размер. Это будет зависеть от объема производимых товаров в стране", — рассказал Чекушов. Он пояснил, что если российская продукция или мощности производителей в каком-то сегменте могут покрыть 20% потребления — значит, это дает основание правительству принять решение о квотировании 20% места и на полке. Таким образом, проект подтолкнет отечественные компании расширять производство и развиваться. "Отмечу, законопроект распространяется на непродовольственные товары. Продовольственные товары мы не затрагивали, потому что в этом нет необходимости", - уточнил замминистра. По его словам, приоритетная задача правительства при разработке законопроекта - обеспечить популяризацию российских товаров. "Российские бренды должны стать привычными для потребителя и восприниматься как товары хорошего качества, товары с понятными потребительскими свойствами. Отрадно, что наша торговля открыта и готова уже сейчас участвовать в продвижении российских товаров, даже не дожидаясь принятия закона", — добавил Чекушов. В декабре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что министерство подготовило и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, рф, антон алиханов, минпромторг, единая россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Единая Россия, Госдума
09:26 25.06.2025
 
В Минпромторге объяснили, как будет работать "российская полка"

Замглавы Минпромторга Чекушов рассказал, как будет работать механизм "российской полки"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - ПРАЙМ. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, как будет работать механизм "российской полки" в торговых сетях: минимум и максимум объема товаров в законе устанавливаться не будут, квоту будет определять правительство в зависимости от объема производства конкретного товара.
"Пакет законопроектов о так называемой "российской полке" сейчас дорабатывается на площадке правительства РФ с учетом замечаний и предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти", - сообщил Чекушов.
Член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") 6 июня говорил, что законопроект о "национальной полке" готовится к внесению в Госдуму.
"Законопроект прописывает условия, при которых для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары… В законопроекте не установлено минимума или максимума для этой квоты. Но зато есть механизм, который позволяет правительству определять ее размер. Это будет зависеть от объема производимых товаров в стране", — рассказал Чекушов.
Он пояснил, что если российская продукция или мощности производителей в каком-то сегменте могут покрыть 20% потребления — значит, это дает основание правительству принять решение о квотировании 20% места и на полке. Таким образом, проект подтолкнет отечественные компании расширять производство и развиваться.
"Отмечу, законопроект распространяется на непродовольственные товары. Продовольственные товары мы не затрагивали, потому что в этом нет необходимости", - уточнил замминистра.
По его словам, приоритетная задача правительства при разработке законопроекта - обеспечить популяризацию российских товаров.
"Российские бренды должны стать привычными для потребителя и восприниматься как товары хорошего качества, товары с понятными потребительскими свойствами. Отрадно, что наша торговля открыта и готова уже сейчас участвовать в продвижении российских товаров, даже не дожидаясь принятия закона", — добавил Чекушов.
В декабре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что министерство подготовило и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Минпромторг выступил за долгосрочное ценообразование сезонных продуктов
08:41
 
ЭкономикаРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторгЕдиная РоссияГосдума
 
 
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