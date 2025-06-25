https://1prime.ru/20250625/minpromtorg-858874137.html

В Минпромторге объяснили, как будет работать "российская полка"

В Минпромторге объяснили, как будет работать "российская полка" - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге объяснили, как будет работать "российская полка"

Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, как будет работать механизм "российской полки" в торговых... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T09:26+0300

2025-06-25T09:26+0300

2025-06-25T09:26+0300

экономика

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антон алиханов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - ПРАЙМ. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, как будет работать механизм "российской полки" в торговых сетях: минимум и максимум объема товаров в законе устанавливаться не будут, квоту будет определять правительство в зависимости от объема производства конкретного товара. "Пакет законопроектов о так называемой "российской полке" сейчас дорабатывается на площадке правительства РФ с учетом замечаний и предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти", - сообщил Чекушов. Член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") 6 июня говорил, что законопроект о "национальной полке" готовится к внесению в Госдуму. "Законопроект прописывает условия, при которых для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары… В законопроекте не установлено минимума или максимума для этой квоты. Но зато есть механизм, который позволяет правительству определять ее размер. Это будет зависеть от объема производимых товаров в стране", — рассказал Чекушов. Он пояснил, что если российская продукция или мощности производителей в каком-то сегменте могут покрыть 20% потребления — значит, это дает основание правительству принять решение о квотировании 20% места и на полке. Таким образом, проект подтолкнет отечественные компании расширять производство и развиваться. "Отмечу, законопроект распространяется на непродовольственные товары. Продовольственные товары мы не затрагивали, потому что в этом нет необходимости", - уточнил замминистра. По его словам, приоритетная задача правительства при разработке законопроекта - обеспечить популяризацию российских товаров. "Российские бренды должны стать привычными для потребителя и восприниматься как товары хорошего качества, товары с понятными потребительскими свойствами. Отрадно, что наша торговля открыта и готова уже сейчас участвовать в продвижении российских товаров, даже не дожидаясь принятия закона", — добавил Чекушов. В декабре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что министерство подготовило и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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россия, рф, антон алиханов, минпромторг, единая россия, госдума