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Поставки макаронных изделий из России за рубеж вырос на треть

Поставки макаронных изделий из России за рубеж вырос на треть - 25.06.2025, ПРАЙМ

Поставки макаронных изделий из России за рубеж вырос на треть

Производители России в январе-апреле выпустили свыше полумиллиона тонн макаронных изделий, что на 3% больше, чем годом ранее, при этом поставки за рубеж выросли | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:03+0300

2025-06-25T15:03+0300

2025-06-25T15:03+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Производители России в январе-апреле выпустили свыше полумиллиона тонн макаронных изделий, что на 3% больше, чем годом ранее, при этом поставки за рубеж выросли на 32% в стоимостном и на 16% в физическом выражении, сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства. "В январе-апреле 2025 года российские производители выпустили свыше полумиллиона тонн макаронных изделий, что на 3% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост объемов позволяет не только полностью обеспечивать потребительский рынок, но и способствует развитию экспорта. Так, за четыре месяца поставки макаронных изделий за рубеж увеличились на 32% в стоимостном и на 16% в физическом выражении к уровню аналогичного периода 2024 года", - сообщили в министерстве. Почти половину в общем объеме занимает производство продукции из твердой пшеницы, указал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский, слова которого привели в сообщении. При этом за последние три года выпуск такой продукции вырос примерно в 1,5 раза, что обусловлено увеличением валовых сборов твердой пшеницы. По прогнозам ассоциации, рост объемов выпуска макаронных изделий в дальнейшем может составить 1-2% ежегодно. "Вместе с тем продолжится перераспределение между сегментами внутри товарной группы – доля продукции из твердой пшеницы будет увеличиваться, что связано с трендом на здоровый образ жизни и рациональное питание", - говорится в сообщении. Согласно данным Росстата, в 2024 году урожай твердой пшеницы составил 2,1 миллиона тонн (прирост к 2023 году – 0,6 миллиона тонн), а посевные площади увеличились на 300 тысяч гектаров и достигли порядка 1,2 миллиона гектаров, привели информацию в министерстве.

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сельское хозяйство, бизнес, россия, росстат