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Минстрой призвал застройщиков не рассчитывать на субсидии в крупных городах - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Минстрой призвал застройщиков не рассчитывать на субсидии в крупных городах
Минстрой призвал застройщиков не рассчитывать на субсидии в крупных городах - 25.06.2025, ПРАЙМ
Минстрой призвал застройщиков не рассчитывать на субсидии в крупных городах
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин призвал застройщиков жилья не рассчитывать на субсидирование ставки по проектному финансированию для домов,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:31+0300
2025-06-25T16:31+0300
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СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин призвал застройщиков жилья не рассчитывать на субсидирование ставки по проектному финансированию для домов, строящихся в городах от 100 тысяч населения. Как рассказал он на форуме недвижимости "Движение", Минстрой подготовил и почти согласовал с коллегами в правительстве программу субсидирования процентной ставки до 12% для жилых проектов стандарт-класса, строящихся в городах с населением меньше 100 тысяч человек, где счета наполнены от 20% до 50% и со сроком ввода 2026-2027 годы. Туда попадает 3,6 миллионов квадратных метров, программа охватывает 39 регионов с низким спросом, уточнил замминистра. "Давайте честно говорить. Все, что могло сделать правительство и в целом президент за прошедшие пять лет для стройотрасли, сделано. Сегодня время ответить отрасли. Вот те, кто понимает, что их репутация важнее кредитной истории, те это делают. За вашей моделью бизнеса стоят люди, граждане, которые ждут свое жилье. Поэтому, я уже сегодня сказал с утра, что никого спасать не будем - все будет жестко", - подчеркнул он. В пример застройщикам жилья, присутствующим на форуме, чиновник привел две строительные компании "из трёх букв", чьи акционеры практически закрыли долг своих компаний. "Репутация владельца компании кратно ценнее, чем кредитная история. Вот когда кредитная история становится над репутацией конкретного владельца или владельца компании, к сожалению, ничем хорошим это не закончится", - заявил он.
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недвижимость, бизнес, финансы, рф
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Финансы, РФ
16:31 25.06.2025
 
Минстрой призвал застройщиков не рассчитывать на субсидии в крупных городах

Замглавы Минстроя призвал застройщиков не рассчитывать на субсидии в крупных городах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин призвал застройщиков жилья не рассчитывать на субсидирование ставки по проектному финансированию для домов, строящихся в городах от 100 тысяч населения.
Как рассказал он на форуме недвижимости "Движение", Минстрой подготовил и почти согласовал с коллегами в правительстве программу субсидирования процентной ставки до 12% для жилых проектов стандарт-класса, строящихся в городах с населением меньше 100 тысяч человек, где счета наполнены от 20% до 50% и со сроком ввода 2026-2027 годы. Туда попадает 3,6 миллионов квадратных метров, программа охватывает 39 регионов с низким спросом, уточнил замминистра.
"Давайте честно говорить. Все, что могло сделать правительство и в целом президент за прошедшие пять лет для стройотрасли, сделано. Сегодня время ответить отрасли. Вот те, кто понимает, что их репутация важнее кредитной истории, те это делают. За вашей моделью бизнеса стоят люди, граждане, которые ждут свое жилье. Поэтому, я уже сегодня сказал с утра, что никого спасать не будем - все будет жестко", - подчеркнул он.
В пример застройщикам жилья, присутствующим на форуме, чиновник привел две строительные компании "из трёх букв", чьи акционеры практически закрыли долг своих компаний.
"Репутация владельца компании кратно ценнее, чем кредитная история. Вот когда кредитная история становится над репутацией конкретного владельца или владельца компании, к сожалению, ничем хорошим это не закончится", - заявил он.
%Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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