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Минстрой рассказал о "идеальном шторме" при запуске эскроу-счетов в ИЖС

Минстрой рассказал о "идеальном шторме" при запуске эскроу-счетов в ИЖС - 25.06.2025, ПРАЙМ

Минстрой рассказал о "идеальном шторме" при запуске эскроу-счетов в ИЖС

При запуске эскроу-счетов в ИЖС отрасль попала в "идеальный шторм", заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на форуме недвижимости "Движение". | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:06+0300

2025-06-25T12:06+0300

2025-06-25T12:07+0300

россия

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СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. При запуске эскроу-счетов в ИЖС отрасль попала в "идеальный шторм", заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на форуме недвижимости "Движение". "Мы просто попали в "идеальный шторм" по ставке, эскроу в ИЖС", - сказал он. Замглавы Минстроя вспомнил, что в прошлом году по этому поводу высказывались опасения, но "ничего не рухнуло". "Также говорили в 2018 году, когда запускали эскроу в многоквартирных. Поэтому, занимаемся", - добавил Стасишин. В России с 1 марта вступил в силу закон о механизме эскроу-счетов для объектов ИЖС. Основной его целью является защита денег граждан на специальном счете в банке на весь срок строительства дома. Подрядчик может получить доступ к средствам только после выполнения всех обязательств по договору подряда и регистрации права собственности заказчика на построенный дом. Также за счет размещения денег на эскроу-счете для получения ипотеки не нужно предоставлять залог или поручителя.

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