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В Минтрансе создана рабочая группа по внедрению беспилотного транспорта

В Минтрансе создана рабочая группа по внедрению беспилотного транспорта - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Минтрансе создана рабочая группа по внедрению беспилотного транспорта

Министр транспорта РФ Роман Старовойт подписал распоряжение о создании рабочей группы для реализации плана мероприятий по внедрению высокоавтоматизированных... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:41+0300

2025-06-25T11:41+0300

2025-06-25T11:41+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Роман Старовойт подписал распоряжение о создании рабочей группы для реализации плана мероприятий по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования, сообщил Минтранс РФ. "Министр транспорта Роман Старовойт подписал распоряжение о создании рабочей группы в целях реализации плана мероприятий по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования. Рабочая группа будет координировать усилия по нормативному и техническому регулированию внедрения беспилотного транспорта на автодорогах. Возглавляет ее директор департамента цифрового развития Минтранса России Артём Юренков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав группы вошли представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, МВД, правительства Москвы, ПАО "Камаз", ООО "Автотех", ООО "Яндекс", АО "Национальный перевозчик", Научного центра Минтранса России, ФГУП "НАМИ", Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", Московского метрополитена и Центра организации дорожного движения. Подчеркивается, что основной целью деятельности рабочей группы будет подготовка предложений по совершенствованию законодательства, включая технические требования, стандарты безопасности и правила эксплуатации ВАТС. Кроме того, важным вопросом станет формирование требований по безопасности к ВАТС, определение субъектов административной, уголовной и иной ответственности. Также рабочая группа будет анализировать отечественный и международный опыт внедрения ВАТС, рассмотрит вопросы мониторинга, диспетчеризации, связи, эксплуатации ВАТС и выработает соответствующие рекомендации по их внедрению. "Создание рабочей группы – важный шаг на пути к внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств в России. Мы разрабатываем федеральный закон о ВАТС, который установит четкие правила и требования для всех участников рынка, и планируем внести его в правительство до конца 2025 года. Принятие закона и его вступление в силу в 2027 году позволят уже в 2028 году вывести беспилотный транспорт на дороги общего пользования. Для этого мы готовим нормативное регулирование, создаем сертификационные центры, стандарты и инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова Старовойта. Министр также добавил, что эта работа требует четкого распределения ответственности между диспетчерами, операторами, разработчиками и другими участниками. Он выразил уверенность в том, что реализация этих задач позволит России стать одним из лидеров в области беспилотных технологий. В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей. Оно также осуществляется на трассе М-11 "Нева" с 2023 года. А на осень текущего года запланирован запуск беспилотных грузовиков на трассе М-12 "Восток".

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бизнес, рф, роман старовойт, минпромторг, минцифры, мвд