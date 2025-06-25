Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе создана рабочая группа по внедрению беспилотного транспорта - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250625/mintrans-858881551.html
В Минтрансе создана рабочая группа по внедрению беспилотного транспорта
В Минтрансе создана рабочая группа по внедрению беспилотного транспорта - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе создана рабочая группа по внедрению беспилотного транспорта
Министр транспорта РФ Роман Старовойт подписал распоряжение о создании рабочей группы для реализации плана мероприятий по внедрению высокоавтоматизированных... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:41+0300
2025-06-25T11:41+0300
экономика
бизнес
рф
роман старовойт
минпромторг
минцифры
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_2c9b74950504162c84527b40b0fd5006.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Роман Старовойт подписал распоряжение о создании рабочей группы для реализации плана мероприятий по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования, сообщил Минтранс РФ. "Министр транспорта Роман Старовойт подписал распоряжение о создании рабочей группы в целях реализации плана мероприятий по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования. Рабочая группа будет координировать усилия по нормативному и техническому регулированию внедрения беспилотного транспорта на автодорогах. Возглавляет ее директор департамента цифрового развития Минтранса России Артём Юренков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав группы вошли представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, МВД, правительства Москвы, ПАО "Камаз", ООО "Автотех", ООО "Яндекс", АО "Национальный перевозчик", Научного центра Минтранса России, ФГУП "НАМИ", Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", Московского метрополитена и Центра организации дорожного движения. Подчеркивается, что основной целью деятельности рабочей группы будет подготовка предложений по совершенствованию законодательства, включая технические требования, стандарты безопасности и правила эксплуатации ВАТС. Кроме того, важным вопросом станет формирование требований по безопасности к ВАТС, определение субъектов административной, уголовной и иной ответственности. Также рабочая группа будет анализировать отечественный и международный опыт внедрения ВАТС, рассмотрит вопросы мониторинга, диспетчеризации, связи, эксплуатации ВАТС и выработает соответствующие рекомендации по их внедрению. "Создание рабочей группы – важный шаг на пути к внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств в России. Мы разрабатываем федеральный закон о ВАТС, который установит четкие правила и требования для всех участников рынка, и планируем внести его в правительство до конца 2025 года. Принятие закона и его вступление в силу в 2027 году позволят уже в 2028 году вывести беспилотный транспорт на дороги общего пользования. Для этого мы готовим нормативное регулирование, создаем сертификационные центры, стандарты и инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова Старовойта. Министр также добавил, что эта работа требует четкого распределения ответственности между диспетчерами, операторами, разработчиками и другими участниками. Он выразил уверенность в том, что реализация этих задач позволит России стать одним из лидеров в области беспилотных технологий. В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей. Оно также осуществляется на трассе М-11 "Нева" с 2023 года. А на осень текущего года запланирован запуск беспилотных грузовиков на трассе М-12 "Восток".
https://1prime.ru/20250620/transport-858730367.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c642d65c8659d4135cecc13d8b96cf4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, роман старовойт, минпромторг, минцифры, мвд
Экономика, Бизнес, РФ, Роман Старовойт, Минпромторг, Минцифры, МВД
11:41 25.06.2025
 
В Минтрансе создана рабочая группа по внедрению беспилотного транспорта

Старовойт подписал распоряжение о создании группы по внедрению беспилотного транспорта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Роман Старовойт подписал распоряжение о создании рабочей группы для реализации плана мероприятий по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования, сообщил Минтранс РФ.
"Министр транспорта Роман Старовойт подписал распоряжение о создании рабочей группы в целях реализации плана мероприятий по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования. Рабочая группа будет координировать усилия по нормативному и техническому регулированию внедрения беспилотного транспорта на автодорогах. Возглавляет ее директор департамента цифрового развития Минтранса России Артём Юренков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав группы вошли представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, МВД, правительства Москвы, ПАО "Камаз", ООО "Автотех", ООО "Яндекс", АО "Национальный перевозчик", Научного центра Минтранса России, ФГУП "НАМИ", Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", Московского метрополитена и Центра организации дорожного движения.
Подчеркивается, что основной целью деятельности рабочей группы будет подготовка предложений по совершенствованию законодательства, включая технические требования, стандарты безопасности и правила эксплуатации ВАТС.
Кроме того, важным вопросом станет формирование требований по безопасности к ВАТС, определение субъектов административной, уголовной и иной ответственности. Также рабочая группа будет анализировать отечественный и международный опыт внедрения ВАТС, рассмотрит вопросы мониторинга, диспетчеризации, связи, эксплуатации ВАТС и выработает соответствующие рекомендации по их внедрению.
"Создание рабочей группы – важный шаг на пути к внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств в России. Мы разрабатываем федеральный закон о ВАТС, который установит четкие правила и требования для всех участников рынка, и планируем внести его в правительство до конца 2025 года. Принятие закона и его вступление в силу в 2027 году позволят уже в 2028 году вывести беспилотный транспорт на дороги общего пользования. Для этого мы готовим нормативное регулирование, создаем сертификационные центры, стандарты и инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова Старовойта.
Министр также добавил, что эта работа требует четкого распределения ответственности между диспетчерами, операторами, разработчиками и другими участниками. Он выразил уверенность в том, что реализация этих задач позволит России стать одним из лидеров в области беспилотных технологий.
В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей. Оно также осуществляется на трассе М-11 "Нева" с 2023 года. А на осень текущего года запланирован запуск беспилотных грузовиков на трассе М-12 "Восток".
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
"Роснефть" и Минтранс договорились о совместном развитии сферы транспорта
20 июня, 15:45
 
ЭкономикаБизнесРФРоман СтаровойтМинпромторгМинцифрыМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала