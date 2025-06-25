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Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ

Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ - 25.06.2025, ПРАЙМ

Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев допускает обсуждение введения льготных тарифов на цифровые сервисы - образовательные, развлекательные и стриминговые платформы - | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:14+0300

2025-06-25T15:14+0300

2025-06-25T15:14+0300

технологии

бизнес

максут шадаев

снг

минцифры

госдума

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев допускает обсуждение введения льготных тарифов на цифровые сервисы - образовательные, развлекательные и стриминговые платформы - для жителей стран СНГ, вопрос стимулирования экспорта цифровых платформ рассматривался на стратегической сессии правительства. "Мы можем обсуждать введение льготных тарифов для жителей стран СНГ, чтобы они получили больше доступа", - сказал Шадаев на правительственном часе в Госдуме, обсуждая популяризацию русского языка с помощью российских сервисов и технологий. "Вчера был у председателя правительства, была стратегическая сессия … как раз там рассматривался вопрос экспорта цифровых платформ, и будет поручение проработать отдельную программу по стимулированию, в приоритете - страны СНГ", - добавил министр. Глава Минцифры привел показатели по востребованности российских цифровых сервисов в странах СНГ. По его словам, ежемесячно онлайн-кинотеатрами и стриминговыми сервисами регулярно пользуются 7 миллионов человек, а 3 миллиона являются подписчиками таких сервисов. Аудитория российских образовательных платформ по части населения стран СНГ составляет 3 миллиона человек, платных подписчиков - примерно 650 тысяч.

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технологии, бизнес, максут шадаев, снг, минцифры, госдума