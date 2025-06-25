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Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ
Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ - 25.06.2025, ПРАЙМ
Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев допускает обсуждение введения льготных тарифов на цифровые сервисы - образовательные, развлекательные и стриминговые платформы - | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:14+0300
2025-06-25T15:14+0300
технологии
бизнес
максут шадаев
снг
минцифры
госдума
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев допускает обсуждение введения льготных тарифов на цифровые сервисы - образовательные, развлекательные и стриминговые платформы - для жителей стран СНГ, вопрос стимулирования экспорта цифровых платформ рассматривался на стратегической сессии правительства. "Мы можем обсуждать введение льготных тарифов для жителей стран СНГ, чтобы они получили больше доступа", - сказал Шадаев на правительственном часе в Госдуме, обсуждая популяризацию русского языка с помощью российских сервисов и технологий. "Вчера был у председателя правительства, была стратегическая сессия … как раз там рассматривался вопрос экспорта цифровых платформ, и будет поручение проработать отдельную программу по стимулированию, в приоритете - страны СНГ", - добавил министр. Глава Минцифры привел показатели по востребованности российских цифровых сервисов в странах СНГ. По его словам, ежемесячно онлайн-кинотеатрами и стриминговыми сервисами регулярно пользуются 7 миллионов человек, а 3 миллиона являются подписчиками таких сервисов. Аудитория российских образовательных платформ по части населения стран СНГ составляет 3 миллиона человек, платных подписчиков - примерно 650 тысяч.
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технологии, бизнес, максут шадаев, снг, минцифры, госдума
Технологии, Бизнес, Максут Шадаев, СНГ, Минцифры, Госдума
15:14 25.06.2025
 
Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ

Шадаев допустил введение льготных тарифов на цифровые сервисы для жителей СНГ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев допускает обсуждение введения льготных тарифов на цифровые сервисы - образовательные, развлекательные и стриминговые платформы - для жителей стран СНГ, вопрос стимулирования экспорта цифровых платформ рассматривался на стратегической сессии правительства.
"Мы можем обсуждать введение льготных тарифов для жителей стран СНГ, чтобы они получили больше доступа", - сказал Шадаев на правительственном часе в Госдуме, обсуждая популяризацию русского языка с помощью российских сервисов и технологий.
"Вчера был у председателя правительства, была стратегическая сессия … как раз там рассматривался вопрос экспорта цифровых платформ, и будет поручение проработать отдельную программу по стимулированию, в приоритете - страны СНГ", - добавил министр.
Глава Минцифры привел показатели по востребованности российских цифровых сервисов в странах СНГ.
По его словам, ежемесячно онлайн-кинотеатрами и стриминговыми сервисами регулярно пользуются 7 миллионов человек, а 3 миллиона являются подписчиками таких сервисов. Аудитория российских образовательных платформ по части населения стран СНГ составляет 3 миллиона человек, платных подписчиков - примерно 650 тысяч.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
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21 июня, 16:50
 
ТехнологииБизнесМаксут ШадаевСНГМинцифрыГосдума
 
 
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