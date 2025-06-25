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Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ
Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ - 25.06.2025, ПРАЙМ
Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев допускает обсуждение введения льготных тарифов на цифровые сервисы - образовательные, развлекательные и стриминговые платформы - | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:14+0300
2025-06-25T15:14+0300
2025-06-25T15:14+0300
технологии
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев допускает обсуждение введения льготных тарифов на цифровые сервисы - образовательные, развлекательные и стриминговые платформы - для жителей стран СНГ, вопрос стимулирования экспорта цифровых платформ рассматривался на стратегической сессии правительства. "Мы можем обсуждать введение льготных тарифов для жителей стран СНГ, чтобы они получили больше доступа", - сказал Шадаев на правительственном часе в Госдуме, обсуждая популяризацию русского языка с помощью российских сервисов и технологий. "Вчера был у председателя правительства, была стратегическая сессия … как раз там рассматривался вопрос экспорта цифровых платформ, и будет поручение проработать отдельную программу по стимулированию, в приоритете - страны СНГ", - добавил министр. Глава Минцифры привел показатели по востребованности российских цифровых сервисов в странах СНГ. По его словам, ежемесячно онлайн-кинотеатрами и стриминговыми сервисами регулярно пользуются 7 миллионов человек, а 3 миллиона являются подписчиками таких сервисов. Аудитория российских образовательных платформ по части населения стран СНГ составляет 3 миллиона человек, платных подписчиков - примерно 650 тысяч.
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технологии, бизнес, максут шадаев, снг, минцифры, госдума
Технологии, Бизнес, Максут Шадаев, СНГ, Минцифры, Госдума
Минцифры предложило обсудить льготы на стриминговые сервисы для стран СНГ
Шадаев допустил введение льготных тарифов на цифровые сервисы для жителей СНГ
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев допускает обсуждение введения льготных тарифов на цифровые сервисы - образовательные, развлекательные и стриминговые платформы - для жителей стран СНГ, вопрос стимулирования экспорта цифровых платформ рассматривался на стратегической сессии правительства.
"Мы можем обсуждать введение льготных тарифов для жителей стран СНГ, чтобы они получили больше доступа", - сказал Шадаев на правительственном часе в Госдуме, обсуждая популяризацию русского языка с помощью российских сервисов и технологий.
"Вчера был у председателя правительства, была стратегическая сессия … как раз там рассматривался вопрос экспорта цифровых платформ, и будет поручение проработать отдельную программу по стимулированию, в приоритете - страны СНГ", - добавил министр.
Глава Минцифры привел показатели по востребованности российских цифровых сервисов в странах СНГ.
По его словам, ежемесячно онлайн-кинотеатрами и стриминговыми сервисами регулярно пользуются 7 миллионов человек, а 3 миллиона являются подписчиками таких сервисов. Аудитория российских образовательных платформ по части населения стран СНГ составляет 3 миллиона человек, платных подписчиков - примерно 650 тысяч.
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