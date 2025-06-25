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Минздрав предложил запретить работать медикам без 3 лет стажа в госклиниках - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Минздрав предложил запретить работать медикам без 3 лет стажа в госклиниках
Минздрав предложил запретить работать медикам без 3 лет стажа в госклиниках - 25.06.2025, ПРАЙМ
Минздрав предложил запретить работать медикам без 3 лет стажа в госклиниках
Минздрав опубликовал новую версию законопроекта о работе выпускников медвузов, ведомство предлагает ввести для них систему наставничества и отработку в течение... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:05+0300
2025-06-25T11:05+0300
общество
россия
минздрав
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Минздрав опубликовал новую версию законопроекта о работе выпускников медвузов, ведомство предлагает ввести для них систему наставничества и отработку в течение не менее трех лет в госклиниках, следует из документа. Уточняется, что ежегодно порядка 35% выпускников, завершивших обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования, и 40% выпускников, завершивших обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального медицинского образования не осуществляют трудовую деятельность в медицинских организациях, входящих в государственную или муниципальную системы здравоохранения. "В связи с этим законопроектом предлагается, что в отношении лиц, освоивших основные профессиональные образовательные программы медицинского образования, фармацевтического образования и впервые прошедших первичную аккредитацию, первичную специализированную аккредитацию по соответствующей специальности, в течении не менее трех лет осуществляется наставничество в сфере здравоохранения, положение о котором устанавливается Минздравом России", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что в данный срок медицинскую деятельность можно осуществлять либо в организации, указанной в договоре о целевом обучении, либо в организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. "По окончании наставничества указанные лица подлежат периодической аккредитации специалиста. В соответствии с законопроектом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации", - говорится в документе. Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что ведомство разработало проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", направленных на повышение эффективности обеспечения системы здравоохранения квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки. Им предполагалось введение обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медорганизации, работающие по ОМС, а в случае отказа предполагается штраф.
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общество , россия, минздрав
Общество , РОССИЯ, Минздрав
11:05 25.06.2025
 
Минздрав предложил запретить работать медикам без 3 лет стажа в госклиниках

Минздрав предложил не допускать к работе выпускников-медиков без 3 лет стажа в госклиниках

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКонсультация врача-невролога
Консультация врача-невролога - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Минздрав опубликовал новую версию законопроекта о работе выпускников медвузов, ведомство предлагает ввести для них систему наставничества и отработку в течение не менее трех лет в госклиниках, следует из документа.
Уточняется, что ежегодно порядка 35% выпускников, завершивших обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования, и 40% выпускников, завершивших обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального медицинского образования не осуществляют трудовую деятельность в медицинских организациях, входящих в государственную или муниципальную системы здравоохранения.
"В связи с этим законопроектом предлагается, что в отношении лиц, освоивших основные профессиональные образовательные программы медицинского образования, фармацевтического образования и впервые прошедших первичную аккредитацию, первичную специализированную аккредитацию по соответствующей специальности, в течении не менее трех лет осуществляется наставничество в сфере здравоохранения, положение о котором устанавливается Минздравом России", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Уточняется, что в данный срок медицинскую деятельность можно осуществлять либо в организации, указанной в договоре о целевом обучении, либо в организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
"По окончании наставничества указанные лица подлежат периодической аккредитации специалиста. В соответствии с законопроектом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации", - говорится в документе.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что ведомство разработало проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", направленных на повышение эффективности обеспечения системы здравоохранения квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки. Им предполагалось введение обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медорганизации, работающие по ОМС, а в случае отказа предполагается штраф.
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