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Миронов предложил снизить ставки по "Семейной ипотеке" до 3% - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Миронов предложил снизить ставки по "Семейной ипотеке" до 3%
Миронов предложил снизить ставки по "Семейной ипотеке" до 3% - 25.06.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил снизить ставки по "Семейной ипотеке" до 3%
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T04:22+0300
2025-06-25T04:22+0300
недвижимость
финансы
бизнес
сергей миронов
марат хуснуллин
госдума
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить кредитные ставки в рамках программы "Семейная ипотека" до 3%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть возможность инициировать снижение ставки по программе "Семейная ипотека" в два раза и установить ее в размере 3%", - говорится в письме. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время для семей с детьми в России действует программа "Семейная ипотека" со ставкой 6% годовых и первоначальным взносом 20% от стоимости жилья. Но, по его словам, для многих россиян даже такие льготные условия невыполнимы. Он отметил, что среди граждан, которые хотели бы воспользоваться этой программой, немало тех, кто готов продать свою небольшую квартиру и с учетом ипотечного кредита приобрести жилье большей площади. "Но продажа и последующая покупка новой квартиры дело не быстрое. Часто покупатели квартир требуют немедленного освобождения жилья сразу же после заключения сделки, и на время оформления "Семейной ипотеки" людям становится негде жить. Некоторые граждане на это время переезжают в съемные квартиры, но это дополнительные расходы и многим они не по карману", – сказал парламентарий. Миронов уточнил, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают решить эту проблему и разрешить заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0% при условии передачи в залог банка единственного жилья. В дальнейшем, по его мнению, банк сможет продать эту квартиру, а вырученные средства направить на погашение кредита. "Кроме того, мы предлагаем снизить кредитную ставку по программе в два раза - с 6% до 3% годовых, и для многих россиян это станет существенным финансовым послаблением", – подчеркнул лидер партии. Миронов также напомнил о других инициативах СРЗП по поддержке семей с детьми. "Многодетным семьям мы предлагаем предоставлять государственную помощь для списания ипотечного кредита или предоставлять жилье на правах социального найма с возможностью перехода в собственность. На третьего ребенка партия предлагает выплачивать маткапитал в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей, а женщин с детьми - освободить от уплаты НДФЛ, если их ежемесячный доход не превышает 3-4 МРОТ", - заключил он.
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96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
недвижимость, финансы, бизнес, сергей миронов, марат хуснуллин, госдума
Недвижимость, Финансы, Бизнес, Сергей Миронов, Марат Хуснуллин, Госдума
04:22 25.06.2025
 
Миронов предложил снизить ставки по "Семейной ипотеке" до 3%

Миронов предложил снизить кредитные ставки по программе "Семейная ипотека" до 3%

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить кредитные ставки в рамках программы "Семейная ипотека" до 3%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность инициировать снижение ставки по программе "Семейная ипотека" в два раза и установить ее в размере 3%", - говорится в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время для семей с детьми в России действует программа "Семейная ипотека" со ставкой 6% годовых и первоначальным взносом 20% от стоимости жилья. Но, по его словам, для многих россиян даже такие льготные условия невыполнимы.
Он отметил, что среди граждан, которые хотели бы воспользоваться этой программой, немало тех, кто готов продать свою небольшую квартиру и с учетом ипотечного кредита приобрести жилье большей площади.
"Но продажа и последующая покупка новой квартиры дело не быстрое. Часто покупатели квартир требуют немедленного освобождения жилья сразу же после заключения сделки, и на время оформления "Семейной ипотеки" людям становится негде жить. Некоторые граждане на это время переезжают в съемные квартиры, но это дополнительные расходы и многим они не по карману", – сказал парламентарий.
Миронов уточнил, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают решить эту проблему и разрешить заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0% при условии передачи в залог банка единственного жилья. В дальнейшем, по его мнению, банк сможет продать эту квартиру, а вырученные средства направить на погашение кредита.
"Кроме того, мы предлагаем снизить кредитную ставку по программе в два раза - с 6% до 3% годовых, и для многих россиян это станет существенным финансовым послаблением", – подчеркнул лидер партии.
Миронов также напомнил о других инициативах СРЗП по поддержке семей с детьми. "Многодетным семьям мы предлагаем предоставлять государственную помощь для списания ипотечного кредита или предоставлять жилье на правах социального найма с возможностью перехода в собственность. На третьего ребенка партия предлагает выплачивать маткапитал в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей, а женщин с детьми - освободить от уплаты НДФЛ, если их ежемесячный доход не превышает 3-4 МРОТ", - заключил он.
 
НедвижимостьФинансыБизнесСергей МироновМарат ХуснуллинГосдума
 
 
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