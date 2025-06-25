https://1prime.ru/20250625/mishustin-858882701.html
Мишустин рассказал о выделении рекордного объема инвестиций Росавтодору
Мишустин рассказал о выделении рекордного объема инвестиций Росавтодору - 25.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о выделении рекордного объема инвестиций Росавтодору
Росавтодору для реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году было выделено более одного триллиона рублей, что является рекордным объемом... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:52+0300
2025-06-25T11:52+0300
2025-06-25T11:52+0300
экономика
бизнес
михаил мишустин
росавтодор
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Росавтодору для реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году было выделено более одного триллиона рублей, что является рекордным объемом инвестиций для ведомства, сообщил глава правительства России Михаил Мишустин. "В прошлом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" было выделено рекордное количество инвестиций, мы больше триллиона направили Росавтодору. Это рекорд для ведомства. И в этом году вы будете продолжать деятельность в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой "Росавтодора" Романом Новиковым. Он, в свою очередь, отметил, что по состоянию на 2024 год ведомство ежедневно ремонтировало 167 километров дорог и строило 6,5 километров новых. Также Новиков рассказал о результатах реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "За эти годы 150 тысяч километров автомобильных дорог построено и отремонтировано, уложено более 1 миллиарда квадратных метров асфальтобетонных покрытий. И если стартовые позиции на начало нацпроекта на дорогах 105 крупнейших агломераций были 49%, то по итогу мы достигли установленного указом 85-процентного нормативного состояния", - отметил Новиков. Он добавил, что ведомство продолжает развитие опорной сети дорог и работает над тем, чтобы привести 60% региональных дорог в нормативное состояние, а также реализует задачу президента по строительству 50 обходов городов, 14 из которых в рамках опережающего финансирования уже реализованы. "И новая задача, которая касается опорных населенных пунктов, - развитие в них улично-дорожной сети - на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Все это на сегодняшний день проработано", - сообщил глава "Росавтодора". Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализовывался с 2019 по 2024 год. Его целями являлись ремонт, реконструкция и строительство региональных дорог, федеральных трасс, улично-дорожной сети городов. С 2025 года ему на смену пришел нацпроект "Инфраструктура для жизни".
https://1prime.ru/20250317/rosavtodor-855862366.html
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бизнес, михаил мишустин, росавтодор
Экономика, Бизнес, Михаил Мишустин, Росавтодор
Мишустин рассказал о выделении рекордного объема инвестиций Росавтодору
Мишустин: Росавтодору выделили рекордный объем инвестиций для реализации нацпроекта
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Росавтодору для реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году было выделено более одного триллиона рублей, что является рекордным объемом инвестиций для ведомства, сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.
"В прошлом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" было выделено рекордное количество инвестиций, мы больше триллиона направили Росавтодору. Это рекорд для ведомства. И в этом году вы будете продолжать деятельность в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой "Росавтодора" Романом Новиковым.
Он, в свою очередь, отметил, что по состоянию на 2024 год ведомство ежедневно ремонтировало 167 километров дорог и строило 6,5 километров новых. Также Новиков рассказал о результатах реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
"За эти годы 150 тысяч километров автомобильных дорог построено и отремонтировано, уложено более 1 миллиарда квадратных метров асфальтобетонных покрытий. И если стартовые позиции на начало нацпроекта на дорогах 105 крупнейших агломераций были 49%, то по итогу мы достигли установленного указом 85-процентного нормативного состояния", - отметил Новиков.
Он добавил, что ведомство продолжает развитие опорной сети дорог и работает над тем, чтобы привести 60% региональных дорог в нормативное состояние, а также реализует задачу президента по строительству 50 обходов городов, 14 из которых в рамках опережающего финансирования уже реализованы.
"И новая задача, которая касается опорных населенных пунктов, - развитие в них улично-дорожной сети - на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Все это на сегодняшний день проработано", - сообщил глава "Росавтодора".
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализовывался с 2019 по 2024 год. Его целями являлись ремонт, реконструкция и строительство региональных дорог, федеральных трасс, улично-дорожной сети городов. С 2025 года ему на смену пришел нацпроект "Инфраструктура для жизни".
Росавтодор начал строить западный обход Орла на М-2 "Крым"