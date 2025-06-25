https://1prime.ru/20250625/mkb-858895056.html

МКБ снизил ставки по базовой ипотеке сразу на 2 процентных пункта

МКБ снизил ставки по базовой ипотеке сразу на 2 процентных пункта - 25.06.2025, ПРАЙМ

МКБ снизил ставки по базовой ипотеке сразу на 2 процентных пункта

МКБ (Московский кредитный банк) снизил ставки на 2 процентных пункта по всем базовым ипотечным программам. Теперь можно получить ставку от 23,1%, если... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:19+0300

2025-06-25T15:19+0300

2025-06-25T15:19+0300

мкб

финансы

банки

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849505953_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc763e636b3312fb9f4b9777400415e1.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. МКБ (Московский кредитный банк) снизил ставки на 2 процентных пункта по всем базовым ипотечным программам. Теперь можно получить ставку от 23,1%, если одновременно выйти на сделку в течение 30 дней и оформить крупный кредит (от 40 млн рублей и более) на ипотеку.Без дополнительных условий ставка на покупку на первичном и вторичном рынке или рефинансирование начинается с 24%. В среднем на рынке сейчас предлагают ставку на первичном рынке в 24,99% и 25% на вторичном рынке."Мы видим устойчивый спрос на рыночную ипотеку после снижения ключевой ставки и окно возможностей для клиентов, не попадающих под программы господдержки. Мы рады предложить более привлекательные ставки на покупку недвижимости и рефинансирование нашим клиентам, чтобы больше семей смогли позволить себе комфортное и отвечающее их потребностям жилье", — отметил директор департамента ипотечного кредитования МКБ Алексей Просвирин.Ставка для приобретения коммерческой недвижимости, дома с землей или по нецелевому кредиту под залог в МКБ составит 25% (26% в среднем по рынку).Снижение ставок по рыночной ипотеке фиксируется уже вторую неделю по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мкб, финансы, банки, ипотека