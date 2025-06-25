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МКБ снизил ставки по базовой ипотеке сразу на 2 процентных пункта
МКБ снизил ставки по базовой ипотеке сразу на 2 процентных пункта - 25.06.2025, ПРАЙМ
МКБ снизил ставки по базовой ипотеке сразу на 2 процентных пункта
МКБ (Московский кредитный банк) снизил ставки на 2 процентных пункта по всем базовым ипотечным программам. Теперь можно получить ставку от 23,1%, если... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:19+0300
2025-06-25T15:19+0300
2025-06-25T15:19+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. МКБ (Московский кредитный банк) снизил ставки на 2 процентных пункта по всем базовым ипотечным программам. Теперь можно получить ставку от 23,1%, если одновременно выйти на сделку в течение 30 дней и оформить крупный кредит (от 40 млн рублей и более) на ипотеку.Без дополнительных условий ставка на покупку на первичном и вторичном рынке или рефинансирование начинается с 24%. В среднем на рынке сейчас предлагают ставку на первичном рынке в 24,99% и 25% на вторичном рынке."Мы видим устойчивый спрос на рыночную ипотеку после снижения ключевой ставки и окно возможностей для клиентов, не попадающих под программы господдержки. Мы рады предложить более привлекательные ставки на покупку недвижимости и рефинансирование нашим клиентам, чтобы больше семей смогли позволить себе комфортное и отвечающее их потребностям жилье", — отметил директор департамента ипотечного кредитования МКБ Алексей Просвирин.Ставка для приобретения коммерческой недвижимости, дома с землей или по нецелевому кредиту под залог в МКБ составит 25% (26% в среднем по рынку).Снижение ставок по рыночной ипотеке фиксируется уже вторую неделю по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
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ПРАЙМ
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мкб, финансы, банки, ипотека
МКБ, Финансы, Банки, ипотека
МКБ снизил ставки по базовой ипотеке сразу на 2 процентных пункта
МКБ снизил ставки по базовым ипотечным программам сразу на 2 п.п.
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. МКБ (Московский кредитный банк) снизил ставки на 2 процентных пункта по всем базовым ипотечным программам. Теперь можно получить ставку от 23,1%, если одновременно выйти на сделку в течение 30 дней и оформить крупный кредит (от 40 млн рублей и более) на ипотеку.
Без дополнительных условий ставка на покупку на первичном и вторичном рынке или рефинансирование начинается с 24%. В среднем на рынке сейчас предлагают ставку на первичном рынке в 24,99% и 25% на вторичном рынке.
"Мы видим устойчивый спрос на рыночную ипотеку после снижения ключевой ставки и окно возможностей для клиентов, не попадающих под программы господдержки. Мы рады предложить более привлекательные ставки на покупку недвижимости и рефинансирование нашим клиентам, чтобы больше семей смогли позволить себе комфортное и отвечающее их потребностям жилье", — отметил директор департамента ипотечного кредитования МКБ Алексей Просвирин.
Ставка для приобретения коммерческой недвижимости, дома с землей или по нецелевому кредиту под залог в МКБ составит 25% (26% в среднем по рынку).
Снижение ставок по рыночной ипотеке фиксируется уже вторую неделю по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).