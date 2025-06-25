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В Молдавии заявили о подготовке страны к войне

В Молдавии заявили о подготовке страны к войне - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Молдавии заявили о подготовке страны к войне

Правительство Молдавии готовит ее к войне, заявил РИА Новости лидер оппозиционного политблока "Победа" Илан Шор, комментируя законопроект о расширении... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T07:57+0300

2025-06-25T07:57+0300

2025-06-25T07:57+0300

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КИШИНЕВ, 25 июн — ПРАЙМ. Правительство Молдавии готовит ее к войне, заявил РИА Новости лидер оппозиционного политблока "Победа" Илан Шор, комментируя законопроект о расширении полномочий министерства обороны республики. Правительство Молдавии единогласно утвердило законопроект, расширяющий полномочия МО и создающий единую систему командования всеми силовыми структурами страны в случае чрезвычайной или военной ситуации. Поправки позволят оборонному ведомству координировать деятельность МВД, карабинеров, СИБ и таможни. Принятые поправки закрепляют понятие "цепи военного командования" и определяют условия применения Национальной армии. Генштаб будет переименован в "Штаб обороны" с расширенными координационными функциями. Ранее координация между силовыми структурами осуществлялась только на уровне сотрудничества. Министр обороны Анатолий Носатый, представляя поправки, заявил, что изменения необходимы "для повышения способности государства к реагированию и укрепления сотрудничества между институтами безопасности". "Правительство Речана признало открыто — оно готовит страну к войне. Если посмотреть на новый законопроект через призму стратегии обороны Молдовы, где Россия названа главной угрозой, все станет ясно. Подготовка к этому уже активно ведется. Сначала были военные учения НАТО. Потом — закупки оружия, транзит военной техники. Теперь — полномасштабная милитаризация страны. Санду этим законом открыто плюет на Конституцию, где черным по белому прописан нейтральный статус страны", — заявил Шор. Оппозиционер обвинил Санду в нарушении Конституции, где прописан нейтральный статус Молдавии. Шор подчеркнул, что правящая в республике партия "Действие и солидарность" (ПДС) спешит с милитаризацией перед парламентскими выборами. "Санду и ее партия спешат по понятным причинам. Скоро парламентские выборы, которые ПДС гарантированно проиграет. Одних махинаций им может не хватить. В прошлый раз Санду опозорилась так сильно, что пришлось оправдываться ее хозяевам. В этот раз нужно что-то посерьезнее вбросов и махинаций при подсчете. Военное положение идеально подходит. Все силовики подчинены военным. Границы — на замке. Война на пороге. Можно спокойно давить народ и оппозицию. Начнутся новые обыски, аресты, задержания. Чтобы никто уже не мешал членам ПДС оставаться у власти столько, сколько захотят их кураторы", - добавил лидер политблока "Победа". Шор выразил уверенность, что после парламентских выборов, которые в республике назначены на 28 сентября, влияние ПДС на институты власти серьезно ослабится. "Сейчас еще не поздно этому помешать. На парламентских выборах народ Молдавии докажет, что наша страна — не марионетка Запада, а независимое государство, которое может самостоятельно определять свою судьбу", — призвал Шор. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , молдавия, кишинев, запад, нато, мвд