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МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple - 25.06.2025, ПРАЙМ
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МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple
МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple - 25.06.2025, ПРАЙМ
МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple
Мошеннические схемы с блокировкой Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud актуальны, предупреждает управление по организации борьбы с... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T08:48+0300
2025-06-25T08:48+0300
мошенничество
технологии
общество
москва
apple
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мошеннические схемы с блокировкой Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud актуальны, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Старые схемы с блокировкой устройств Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud по-прежнему актуальны. Как это работает: мошенник втирается в доверие к жертве, пользующейся устройством Apple..., под каким-либо предлогом жертву уговаривают войти в учетную запись iCloud мошенника на своем личном устройстве..., получив доступ, злоумышленник немедленно использует функцию "Найти iPhone" (Find My iPhone) и Активационную блокировку (Activation Lock)... чаще всего после блокировки последуют требования денег (в среднем около 10 тысяч рублей) под угрозой безвозвратной блокировки или удаления всех ваших данных с устройства", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Правоохранители рекомендуют при блокировке устройства отключить интернет: перевести устройство в авиарежим или отключить Wi-Fi/мобильные данные. Отмечается, что это может предотвратить удаленную блокировку или стирание данных мошенником. Кроме того, необходимо обратиться в территориальный отдел полиции, приложить скриншоты переписки, номера злоумышленника, данные о переводах (если были). "Свяжитесь со службой поддержки Apple: Через iforgot.apple.com выберите "Восстановление учетной записи". Процесс займет от нескольких дней до недель. Будьте готовы предоставить данные карты, привязанной к Apple ID, устройство с серийным номером, чек о покупке, паспорт владельца устройства", - добавили в ведомстве.
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технологии, общество , москва, apple, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , МОСКВА, Apple, МВД
08:48 25.06.2025
 
МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple

МВД напомнило о схемах аферистов с блокировкой Apple путем получения доступа к iCloud

© РИА Новости" Apple
 Apple - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мошеннические схемы с блокировкой Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud актуальны, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Старые схемы с блокировкой устройств Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud по-прежнему актуальны. Как это работает: мошенник втирается в доверие к жертве, пользующейся устройством Apple..., под каким-либо предлогом жертву уговаривают войти в учетную запись iCloud мошенника на своем личном устройстве..., получив доступ, злоумышленник немедленно использует функцию "Найти iPhone" (Find My iPhone) и Активационную блокировку (Activation Lock)... чаще всего после блокировки последуют требования денег (в среднем около 10 тысяч рублей) под угрозой безвозвратной блокировки или удаления всех ваших данных с устройства", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Правоохранители рекомендуют при блокировке устройства отключить интернет: перевести устройство в авиарежим или отключить Wi-Fi/мобильные данные. Отмечается, что это может предотвратить удаленную блокировку или стирание данных мошенником. Кроме того, необходимо обратиться в территориальный отдел полиции, приложить скриншоты переписки, номера злоумышленника, данные о переводах (если были).
"Свяжитесь со службой поддержки Apple: Через iforgot.apple.com выберите "Восстановление учетной записи". Процесс займет от нескольких дней до недель. Будьте готовы предоставить данные карты, привязанной к Apple ID, устройство с серийным номером, чек о покупке, паспорт владельца устройства", - добавили в ведомстве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
ВТБ рассказал, как мошенники выманивают деньги у новых сотрудников
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МошенничествоТехнологииОбществоМОСКВАAppleМВД
 
 
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