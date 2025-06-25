https://1prime.ru/20250625/moshenniki-858872469.html

МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple

МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple - 25.06.2025, ПРАЙМ

МВД напомнило о мошеннических схемах с блокировкой Apple

Мошеннические схемы с блокировкой Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud актуальны, предупреждает управление по организации борьбы с... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T08:48+0300

2025-06-25T08:48+0300

2025-06-25T08:48+0300

мошенничество

технологии

общество

москва

apple

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/82307/29/823072918_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_a43c9e73833097f039f97fefb95851af.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мошеннические схемы с блокировкой Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud актуальны, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Старые схемы с блокировкой устройств Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud по-прежнему актуальны. Как это работает: мошенник втирается в доверие к жертве, пользующейся устройством Apple..., под каким-либо предлогом жертву уговаривают войти в учетную запись iCloud мошенника на своем личном устройстве..., получив доступ, злоумышленник немедленно использует функцию "Найти iPhone" (Find My iPhone) и Активационную блокировку (Activation Lock)... чаще всего после блокировки последуют требования денег (в среднем около 10 тысяч рублей) под угрозой безвозвратной блокировки или удаления всех ваших данных с устройства", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Правоохранители рекомендуют при блокировке устройства отключить интернет: перевести устройство в авиарежим или отключить Wi-Fi/мобильные данные. Отмечается, что это может предотвратить удаленную блокировку или стирание данных мошенником. Кроме того, необходимо обратиться в территориальный отдел полиции, приложить скриншоты переписки, номера злоумышленника, данные о переводах (если были). "Свяжитесь со службой поддержки Apple: Через iforgot.apple.com выберите "Восстановление учетной записи". Процесс займет от нескольких дней до недель. Будьте готовы предоставить данные карты, привязанной к Apple ID, устройство с серийным номером, чек о покупке, паспорт владельца устройства", - добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250625/vtb-858869892.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , москва, apple, мвд