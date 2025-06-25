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МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций

МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций - 25.06.2025, ПРАЙМ

МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций

Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:33+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 18% годовых, что соответствует доходности к оферте 19,56% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на пятилетние облигации серии 002Р-12 с офертой через год и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей. Предварительная дата технической части размещения - 27 июня. Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид".

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рынок, россия, мтс, россельхозбанк