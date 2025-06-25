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МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций - 25.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250625/mts-858881378.html
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций - 25.06.2025, ПРАЙМ
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций
Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:33+0300
2025-06-25T11:33+0300
экономика
рынок
россия
мтс
россельхозбанк
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 18% годовых, что соответствует доходности к оферте 19,56% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на пятилетние облигации серии 002Р-12 с офертой через год и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей. Предварительная дата технической части размещения - 27 июня. Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид".
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рынок, россия, мтс, россельхозбанк
Экономика, Рынок, РОССИЯ, МТС, Россельхозбанк
11:33 25.06.2025
 
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций

МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк" Компания МТС сменила логотип
 Компания МТС сменила логотип - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 18% годовых, что соответствует доходности к оферте 19,56% годовых.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на пятилетние облигации серии 002Р-12 с офертой через год и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей.
Предварительная дата технической части размещения - 27 июня. Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид".
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