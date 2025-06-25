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В МВД предупредили о фальшивых сотрудниках миграционной службы
В МВД предупредили о фальшивых сотрудниках миграционной службы - 25.06.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о фальшивых сотрудниках миграционной службы
Мошенники обзванивают потенциальных жертв под видом сотрудников миграционной службы и просят данные для записи в электронную очередь, предупреждает главное... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:27+0300
2025-06-25T13:27+0300
2025-06-25T13:27+0300
мошенничество
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают потенциальных жертв под видом сотрудников миграционной службы и просят данные для записи в электронную очередь, предупреждает главное управление по вопросам миграции МВД РФ. "МВД России предупреждает: мошенники практикуют новую схему обмана, представляясь сотрудниками миграционной службы", - говорится в сообщении. Злоумышленники могут предлагать поставить дополнительную печать в российском паспорте или сообщить паспортные данные для записи в электронную очередь или дистанционного оформления талона. "Подобные случаи особенно распространены на присоединенных территориях, где многие граждане относительно недавно получили российские паспорта", - уточнили в ведомстве. Полицейские подчеркнули, что это только первое звено преступной цепочки, далее с жертвой могут связаться и "представители" иных ведомств. "Если с вами посредством сети интернет связывается "сотрудник полиции", в том числе представитель подразделения по вопросам миграции — это мошенник. Чтобы не поддаться на уловки мошенника, ни в коем случае не продолжайте с ним разговор", - предостерегли в МВД.
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общество , россия, мвд
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МВД
В МВД предупредили о фальшивых сотрудниках миграционной службы
МВД: мошенники обзванивают потенциальных жертв под видом сотрудников миграционной службы
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают потенциальных жертв под видом сотрудников миграционной службы и просят данные для записи в электронную очередь, предупреждает главное управление по вопросам миграции МВД РФ.
"МВД России предупреждает: мошенники практикуют новую схему обмана, представляясь сотрудниками миграционной службы", - говорится в сообщении.
Злоумышленники могут предлагать поставить дополнительную печать в российском паспорте или сообщить паспортные данные для записи в электронную очередь или дистанционного оформления талона.
"Подобные случаи особенно распространены на присоединенных территориях, где многие граждане относительно недавно получили российские паспорта", - уточнили в ведомстве.
Полицейские подчеркнули, что это только первое звено преступной цепочки, далее с жертвой могут связаться и "представители" иных ведомств.
"Если с вами посредством сети интернет связывается "сотрудник полиции", в том числе представитель подразделения по вопросам миграции — это мошенник. Чтобы не поддаться на уловки мошенника, ни в коем случае не продолжайте с ним разговор", - предостерегли в МВД.
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