https://1prime.ru/20250625/n-tv-858890428.html
Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35
Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35 - 25.06.2025, ПРАЙМ
Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35
Германия и Норвегия подписали двустороннее соглашение о закупке многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) для истребителей... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:44+0300
2025-06-25T13:44+0300
2025-06-25T13:44+0300
вооружения
бизнес
норвегия
берлин
германия
нато
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
БЕРЛИН, 25 июн - ПРАЙМ. Германия и Норвегия подписали двустороннее соглашение о закупке многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) для истребителей F-35 бундесвера, сообщается на новостном портале немецкого телеканала n-tv. "Министерство обороны закупит у Норвегии новые крылатые ракеты для будущих стелс-истребителей F-35 бундесвера", - пишет портал. Двустороннее соглашение о сделке на сумму около 677 миллионов евро было подписано на полях саммита НАТО в Гааге. Первые поставки крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) состоятся до конца 2027 года В июне 2024 года норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace заявила, что открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а также многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM). Ранее немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал пересмотреть контракты на поставку истребителей F-35 из-за опасений дистанционного "отключения" самолетов Вашингтоном, как это произошло с переданными Украине РСЗО HIMARS, у которых была отключена возможность обнаружения и захвата цели.
https://1prime.ru/20250625/britaniya--858888553.html
норвегия
берлин
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, норвегия, берлин, германия, нато, f-35 lightning ii
Вооружения, Бизнес, НОРВЕГИЯ, Берлин, ГЕРМАНИЯ, НАТО, F-35 Lightning II
Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35
N-tv: Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35
БЕРЛИН, 25 июн - ПРАЙМ. Германия и Норвегия подписали двустороннее соглашение о закупке многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) для истребителей F-35 бундесвера, сообщается на новостном портале немецкого телеканала n-tv.
"Министерство обороны закупит у Норвегии новые крылатые ракеты для будущих стелс-истребителей F-35 бундесвера", - пишет портал.
Двустороннее соглашение о сделке на сумму около 677 миллионов евро было подписано на полях саммита НАТО в Гааге. Первые поставки крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) состоятся до конца 2027 года
В июне 2024 года норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace заявила, что открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а также многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM).
Ранее немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал пересмотреть контракты на поставку истребителей F-35 из-за опасений дистанционного "отключения" самолетов Вашингтоном, как это произошло с переданными Украине РСЗО HIMARS, у которых была отключена возможность обнаружения и захвата цели.
Британия закупит 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие