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Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35

Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35 - 25.06.2025, ПРАЙМ

Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35

Германия и Норвегия подписали двустороннее соглашение о закупке многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) для истребителей... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:44+0300

2025-06-25T13:44+0300

2025-06-25T13:44+0300

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БЕРЛИН, 25 июн - ПРАЙМ. Германия и Норвегия подписали двустороннее соглашение о закупке многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) для истребителей F-35 бундесвера, сообщается на новостном портале немецкого телеканала n-tv. "Министерство обороны закупит у Норвегии новые крылатые ракеты для будущих стелс-истребителей F-35 бундесвера", - пишет портал. Двустороннее соглашение о сделке на сумму около 677 миллионов евро было подписано на полях саммита НАТО в Гааге. Первые поставки крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) состоятся до конца 2027 года В июне 2024 года норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace заявила, что открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а также многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM). Ранее немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал пересмотреть контракты на поставку истребителей F-35 из-за опасений дистанционного "отключения" самолетов Вашингтоном, как это произошло с переданными Украине РСЗО HIMARS, у которых была отключена возможность обнаружения и захвата цели.

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бизнес, норвегия, берлин, германия, нато, f-35 lightning ii