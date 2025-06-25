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Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35 - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35
Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35 - 25.06.2025, ПРАЙМ
Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35
Германия и Норвегия подписали двустороннее соглашение о закупке многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) для истребителей... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:44+0300
2025-06-25T13:44+0300
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БЕРЛИН, 25 июн - ПРАЙМ. Германия и Норвегия подписали двустороннее соглашение о закупке многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) для истребителей F-35 бундесвера, сообщается на новостном портале немецкого телеканала n-tv. "Министерство обороны закупит у Норвегии новые крылатые ракеты для будущих стелс-истребителей F-35 бундесвера", - пишет портал. Двустороннее соглашение о сделке на сумму около 677 миллионов евро было подписано на полях саммита НАТО в Гааге. Первые поставки крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) состоятся до конца 2027 года В июне 2024 года норвежская оборонная компания Kongsberg Defence &amp; Aerospace заявила, что открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а также многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM). Ранее немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал пересмотреть контракты на поставку истребителей F-35 из-за опасений дистанционного "отключения" самолетов Вашингтоном, как это произошло с переданными Украине РСЗО HIMARS, у которых была отключена возможность обнаружения и захвата цели.
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бизнес, норвегия, берлин, германия, нато, f-35 lightning ii
Вооружения, Бизнес, НОРВЕГИЯ, Берлин, ГЕРМАНИЯ, НАТО, F-35 Lightning II
13:44 25.06.2025
 
Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35

N-tv: Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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БЕРЛИН, 25 июн - ПРАЙМ. Германия и Норвегия подписали двустороннее соглашение о закупке многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) для истребителей F-35 бундесвера, сообщается на новостном портале немецкого телеканала n-tv.
"Министерство обороны закупит у Норвегии новые крылатые ракеты для будущих стелс-истребителей F-35 бундесвера", - пишет портал.
Двустороннее соглашение о сделке на сумму около 677 миллионов евро было подписано на полях саммита НАТО в Гааге. Первые поставки крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM) состоятся до конца 2027 года
В июне 2024 года норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace заявила, что открыла в Норвегии завод по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM), а также многоцелевых крылатых ракет воздушного базирования Joint Strike Missile (JSM).
Ранее немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал пересмотреть контракты на поставку истребителей F-35 из-за опасений дистанционного "отключения" самолетов Вашингтоном, как это произошло с переданными Украине РСЗО HIMARS, у которых была отключена возможность обнаружения и захвата цели.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Британия закупит 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие
13:18
 
ВооруженияБизнесНОРВЕГИЯБерлинГЕРМАНИЯНАТОF-35 Lightning II
 
 
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