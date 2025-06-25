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На севере Финляндии разместят группу передового присутствия НАТО
На севере Финляндии разместят группу передового присутствия НАТО - 25.06.2025, ПРАЙМ
На севере Финляндии разместят группу передового присутствия НАТО
Великобритания, Франция, Дания, Норвегия и Исландия примут участие в возглавляемой Швецией многонациональной тактической группе передового присутствия НАТО,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:06+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Великобритания, Франция, Дания, Норвегия и Исландия примут участие в возглавляемой Швецией многонациональной тактической группе передового присутствия НАТО, которую разместят в финской Лапландии, сообщило минобороны Финляндии. Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить на севере Финляндии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Штаб регионального командования сухопутных войск альянса будет размещен в городе Миккели, находящемся недалеко от границы с Россией. "Исландия, Великобритания, Норвегия, Франция и Дания будут участвовать в развитии передовых сухопутных сил НАТО (FLF) в Финляндии", - говорится в сообщении финского оборонного ведомства, опубликованном по итогам первого дня саммита НАТО. Как уточняет минобороны, передовые сухопутные силы являются частью коллективных оборонных задач НАТО в мирное время. В обычных условиях они тренируются и обучаются вместе с национальными силами. "Сухопутные силы являются частью оперативного планирования НАТО, и в случае изменения ситуации с безопасностью численность сил всегда может быть увеличена до бригады", - уточняет ведомство. По данным минобороны, силы альянса будут в основном размещены в районах Рованиеми и Соданкюля на севере страны, их деятельность начнется в 2025 году.
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общество , финляндия, великобритания, владимир путин, нато
Политика, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, НАТО
На севере Финляндии разместят группу передового присутствия НАТО
Британия, Франция, Норвегия и Исландия примут участие в группе передового присутствия НАТО
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Великобритания, Франция, Дания, Норвегия и Исландия примут участие в возглавляемой Швецией многонациональной тактической группе передового присутствия НАТО, которую разместят в финской Лапландии, сообщило минобороны Финляндии.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить на севере Финляндии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. Штаб регионального командования сухопутных войск альянса будет размещен в городе Миккели, находящемся недалеко от границы с Россией.
"Исландия, Великобритания, Норвегия, Франция и Дания будут участвовать в развитии передовых сухопутных сил НАТО (FLF) в Финляндии", - говорится в сообщении финского оборонного ведомства, опубликованном по итогам первого дня саммита НАТО.
Как уточняет минобороны, передовые сухопутные силы являются частью коллективных оборонных задач НАТО в мирное время. В обычных условиях они тренируются и обучаются вместе с национальными силами.
"Сухопутные силы являются частью оперативного планирования НАТО, и в случае изменения ситуации с безопасностью численность сил всегда может быть увеличена до бригады", - уточняет ведомство.
По данным минобороны, силы альянса будут в основном размещены в районах Рованиеми и Соданкюля на севере страны, их деятельность начнется в 2025 году.
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