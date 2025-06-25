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Страны НАТО обязались направлять пять процентов ВВП на оборону
Страны НАТО обязались направлять пять процентов ВВП на оборону - 25.06.2025, ПРАЙМ
Страны НАТО обязались направлять пять процентов ВВП на оборону
Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст коммюнике. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T14:45+0300
2025-06-25T14:45+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст коммюнике. "Союзники к 2035 году обязуются выделять 5% ... ВВП ежегодно на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей три Вашингтонского договора", - говорится в материале издания.Отмечается, что страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году. Кроме того, коммюнике содержит упоминание продолжения поддержки Киева в рамках трат на оборону, но не упоминает действия РФ по ситуации на Украине.Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как сообщала ранее газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
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нато, оборона
Страны НАТО обязались направлять пять процентов ВВП на оборону
Telegraph: страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст коммюнике.
"Союзники к 2035 году обязуются выделять 5% ... ВВП ежегодно на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей три Вашингтонского договора", - говорится в материале издания.
Отмечается, что страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году. Кроме того, коммюнике содержит упоминание продолжения поддержки Киева в рамках трат на оборону, но не упоминает действия РФ по ситуации на Украине.
Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как сообщала ранее газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
"Мелкий нытик". На Зеленского обрушились из-за появления на саммите НАТО