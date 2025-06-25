https://1prime.ru/20250625/nato-858893712.html

Коммюнике саммита НАТО не содержит упоминания о вступлении Украины в альянс

Коммюнике саммита НАТО не содержит упоминания о вступлении Украины в альянс - 25.06.2025, ПРАЙМ

Коммюнике саммита НАТО не содержит упоминания о вступлении Украины в альянс

Коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс. Об этом говорится в тексте статьи в издании Telegraph. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T14:53+0300

2025-06-25T14:53+0300

2025-06-25T14:53+0300

политика

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс. Об этом говорится в тексте статьи в издании Telegraph. Ранее газета Times сообщала, что заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о "необратимости" пути Киева к членству. Согласно опубликованному тексту, Украина упоминается только в контексте предоставления ей дальнейшей поддержки. В Гааге 25 июня проходит основное заседание саммита НАТО, где будут приняты конкретные решения, в частности, по наращиванию оборонных расходов и развитию оборонной промышленности.

https://1prime.ru/20250625/ukraina-858892287.html

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общество , украина, киев, нато