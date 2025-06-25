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СМИ узнали, где пройдет саммит НАТО в 2026 году

СМИ узнали, где пройдет саммит НАТО в 2026 году - 25.06.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, где пройдет саммит НАТО в 2026 году

Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге. | 25.06.2025, ПРАЙМ

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политика

гаага

нато

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге. "Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Королевством Нидерландов. Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году", - говорится в заявлении. Как отмечается, после турецкого саммита последует встреча в Албании.

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