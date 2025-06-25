https://1prime.ru/20250625/nato-858898137.html
Саммит НАТО в Гааге стал рекордным по краткости итогового коммюнике
Саммит НАТО в Гааге стал рекордным по краткости итогового коммюнике - 25.06.2025, ПРАЙМ
Саммит НАТО в Гааге стал рекордным по краткости итогового коммюнике
Саммит НАТО в Гааге может считаться рекордным по краткости итогового коммюнике, которое содержит всего около 400 слов, в отличие от длинных итоговых заявлений... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:54+0300
2025-06-25T15:54+0300
2025-06-25T15:54+0300
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - ПРАЙМ. Саммит НАТО в Гааге может считаться рекордным по краткости итогового коммюнике, которое содержит всего около 400 слов, в отличие от длинных итоговых заявлений альянса в предыдущие годы, в документе также почти не уделили внимания Украине, которая даже не удостоилась отдельного пункта. Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата 4 июня передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. По данным издания, основное внимание на встрече в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди государств-членов альянса. В числе сколько-нибудь заметных решений встречи в верхах можно назвать условное согласование повышения расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году, обязательство придерживаться 5-й статьи Вашингтонского договора по коллективной защите, а также расширение трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности. Украине в заявлении по итогам саммита не выделили отдельный пункт: она упоминается только в контексте повышения оборонных расходов стран блока, при этом саммит не сделал никаких упоминаний ни о перспективах членства страны в альянсе, ни о коллективных обязательствах по ее безопасности или обеспечению оружием. В документе лишь содержится упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных государств блока по оказанию поддержки, и то в контексте выгоды для "собственной безопасности" Запада. Россия в итоговом документе НАТО также упоминается "пунктирно" и только для того, чтобы показать якобы необходимость увеличивать расходы на оборону "из-за российской долгосрочной угрозы". Заявление саммита этого года содержит всего чуть больше 400 слов в то время, как заявления встреч в верхах членов Североатлантического альянса последних лет были обстоятельными и содержали по несколько тысяч слов. Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных обеспечивают безопасность в городе в ходе проведения мероприятия. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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украина, гаага, европа, дональд трамп, сергей лавров, пит хегсет, нато
Политика, УКРАИНА, Гаага, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Пит Хегсет, НАТО
Саммит НАТО в Гааге стал рекордным по краткости итогового коммюнике
Саммит НАТО в Гааге может считаться рекордным по краткости итогового коммюнике
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - ПРАЙМ. Саммит НАТО в Гааге может считаться рекордным по краткости итогового коммюнике, которое содержит всего около 400 слов, в отличие от длинных итоговых заявлений альянса в предыдущие годы, в документе также почти не уделили внимания Украине, которая даже не удостоилась отдельного пункта.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата 4 июня передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. По данным издания, основное внимание на встрече в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди государств-членов альянса.
В числе сколько-нибудь заметных решений встречи в верхах можно назвать условное согласование повышения расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году, обязательство придерживаться 5-й статьи Вашингтонского договора по коллективной защите, а также расширение трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности.
Украине в заявлении по итогам саммита не выделили отдельный пункт: она упоминается только в контексте повышения оборонных расходов стран блока, при этом саммит не сделал никаких упоминаний ни о перспективах членства страны в альянсе, ни о коллективных обязательствах по ее безопасности или обеспечению оружием. В документе лишь содержится упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных государств блока по оказанию поддержки, и то в контексте выгоды для "собственной безопасности" Запада.
Россия в итоговом документе НАТО также упоминается "пунктирно" и только для того, чтобы показать якобы необходимость увеличивать расходы на оборону "из-за российской долгосрочной угрозы".
Заявление саммита этого года содержит всего чуть больше 400 слов в то время, как заявления встреч в верхах членов Североатлантического альянса последних лет были обстоятельными и содержали по несколько тысяч слов.
Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных обеспечивают безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Коммюнике саммита НАТО не содержит упоминания о вступлении Украины в альянс