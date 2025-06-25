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Военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро - 25.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250625/nato-858901853.html
Военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро
Военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро - 25.06.2025, ПРАЙМ
Военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что общие расходы стран альянса на военную поддержку Украины по итогам 2025 года могут превысить 50 миллиардов евро. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:58+0300
2025-06-25T16:58+0300
экономика
украина
гаага
брюссель
марк рютте
сергей лавров
нато
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что общие расходы стран альянса на военную поддержку Украины по итогам 2025 года могут превысить 50 миллиардов евро. "Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 миллиардов евро, а в этом (2025 - ред.) году мы только за полгода уже имеем 35 миллиардов, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов", - сказал он по итогам саммита стран блока в Гааге. В итоговом коммюнике встречи в верхах в Гааге Украина была упомянута очень кратко и только в контексте повышения расходов стран НАТО на оборону. В документе указывается, что отдельные страны альянса сохраняют свои "суверенные обязательства" по оказанию поддержки Киеву. Упоминаний о членстве в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках оружия Украине в итоговом заявлении нет.
https://1prime.ru/20250625/nato-858898802.html
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украина, гаага, брюссель, марк рютте, сергей лавров, нато
Экономика, УКРАИНА, Гаага, Брюссель, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
16:58 25.06.2025
 
Военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро

Рютте: военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что общие расходы стран альянса на военную поддержку Украины по итогам 2025 года могут превысить 50 миллиардов евро.
"Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 миллиардов евро, а в этом (2025 - ред.) году мы только за полгода уже имеем 35 миллиардов, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов", - сказал он по итогам саммита стран блока в Гааге.
В итоговом коммюнике встречи в верхах в Гааге Украина была упомянута очень кратко и только в контексте повышения расходов стран НАТО на оборону. В документе указывается, что отдельные страны альянса сохраняют свои "суверенные обязательства" по оказанию поддержки Киеву. Упоминаний о членстве в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках оружия Украине в итоговом заявлении нет.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
В НАТО предрекли Украине "напряженное и сложное" лето
16:05
 
ЭкономикаУКРАИНАГаагаБрюссельМарк РюттеСергей ЛавровНАТО
 
 
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