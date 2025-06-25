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Военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро
Военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро - 25.06.2025, ПРАЙМ
Военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что общие расходы стран альянса на военную поддержку Украины по итогам 2025 года могут превысить 50 миллиардов евро. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:58+0300
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что общие расходы стран альянса на военную поддержку Украины по итогам 2025 года могут превысить 50 миллиардов евро. "Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 миллиардов евро, а в этом (2025 - ред.) году мы только за полгода уже имеем 35 миллиардов, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов", - сказал он по итогам саммита стран блока в Гааге. В итоговом коммюнике встречи в верхах в Гааге Украина была упомянута очень кратко и только в контексте повышения расходов стран НАТО на оборону. В документе указывается, что отдельные страны альянса сохраняют свои "суверенные обязательства" по оказанию поддержки Киеву. Упоминаний о членстве в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках оружия Украине в итоговом заявлении нет.
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украина, гаага, брюссель, марк рютте, сергей лавров, нато
Экономика, УКРАИНА, Гаага, Брюссель, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
Военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро
Рютте: военная помощь НАТО Киеву может превысить 50 миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что общие расходы стран альянса на военную поддержку Украины по итогам 2025 года могут превысить 50 миллиардов евро.
"Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 миллиардов евро, а в этом (2025 - ред.) году мы только за полгода уже имеем 35 миллиардов, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов", - сказал он по итогам саммита стран блока в Гааге.
В итоговом коммюнике встречи в верхах в Гааге Украина была упомянута очень кратко и только в контексте повышения расходов стран НАТО на оборону. В документе указывается, что отдельные страны альянса сохраняют свои "суверенные обязательства" по оказанию поддержки Киеву. Упоминаний о членстве в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках оружия Украине в итоговом заявлении нет.
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