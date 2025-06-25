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Новак назвал задачи для развития малого и среднего бизнеса в России

Новак назвал задачи для развития малого и среднего бизнеса в России - 25.06.2025, ПРАЙМ

Новак назвал задачи для развития малого и среднего бизнеса в России

Малый и средний бизнес в России в ближайшие годы должен пройти структурную трансформацию; правительство готово поддержать компании этого сектора в увеличении... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T17:56+0300

2025-06-25T17:56+0300

2025-06-25T17:56+0300

экономика

бизнес

россия

александр новак

мсп

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в России в ближайшие годы должен пройти структурную трансформацию; правительство готово поддержать компании этого сектора в увеличении вклада в экономику предложения, а также в расширении их участия в разработке передовых технологий, говорится в статье вице-премьера Александра Новака в журнале "Эксперт". "С учетом текущих вызовов и приоритетов устойчивого экономического роста в ближайшие пять лет сектору МСП предстоит пройти структурную трансформацию. Правительство выделяет три задачи, которые предстоит решить в этой связи", - пишет Новак. Первая задача - усиление вклада малого бизнеса в экономику предложения (обрабатывающую промышленность, IT, туризм, профессиональную и научную деятельность). "Бизнес видит потенциал роста в приоритетных секторах экономики и готов к развитию. Такой настрой нам важно сохранить и поддержать", - подчеркнул вице-премьер. "Вторая задача - расширение участия МСП в развитии передовых технологий. Здесь важно стимулировать развитие малых технологических компаний, создающих отечественные решения в сфере IT, приборостроения, машиностроения, микроэлектроники. Их интеграция в цепочки кооперации с крупными предприятиями – стратегическая задача", - продолжил он. Третья задача, по мнению Новака, это квалифицированные кадры. "Для малого и среднего бизнеса это становится все более острой проблемой, так как ему сложно конкурировать с крупным компаниями, особенно в высокотехнологичных и производственных отраслях. Решение лежит в плоскости повышения производительности труда. Это качественный эффект, который мы можем получить в текущих условиях низкой безработицы", - считает он. Вице-премьер подчеркнул, что структурная трансформация – сложный, но необходимый этап для развития МСП в России. "Именно поэтому комплекс финансовых мер поддержки структурирован таким образом, чтобы охватывать весь жизненный цикл предпринимательской деятельности. Кроме того, он учитывает специфику различных категорий малого и среднего бизнеса", - отметил он. Новак напомнил, что для начинающих предпринимателей предусмотрены такие инструменты, как акселерационные программы и консультационная поддержка, микрозаймы и поручительства региональных фондов. Для устойчивого и зрелого бизнеса доступны льготные кредиты с приоритетом на инвестиционные цели. Для самых крупных компаний сегмента МСП, которые хотят выйти на фондовой рынок, государство готово субсидировать расходы на подготовку к IPO. Кроме того, правительство оказывает предпринимателям помощь в сбыте и реализации продукции, в том числе через закупки компаний с госучастием.

https://1prime.ru/20250620/novak-858720558.html

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бизнес, россия, александр новак, мсп