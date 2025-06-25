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Объем параллельного импорта за май составил 2,3 миллиарда долларов

Объем параллельного импорта за май составил 2,3 миллиарда долларов - 25.06.2025, ПРАЙМ

Объем параллельного импорта за май составил 2,3 миллиарда долларов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Объем ввезенных товаров с помощью механизма параллельного импорта за май текущего года составил 2,3 миллиарда долларов, при... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T03:42+0300

2025-06-25T03:42+0300

2025-06-25T03:42+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Объем ввезенных товаров с помощью механизма параллельного импорта за май текущего года составил 2,3 миллиарда долларов, при этом ранее пик ежемесячного объема параллельного импорта был в три раза больше, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025. "По итогам первого квартала 2025 года объем ввезенных товаров составил 6,8 миллиардов долларов. При этом в апреле объем составил 2,2 миллиарда долларов, а в мае – 2,3 миллиарда долларов. Напомню, что на пике эта цифра - речь о ежемесячном объеме - была в 3 раза больше", - ответил он на вопрос о объеме параллельного импорта в текущем году. По словам Чекушова, снижение связано с развитием российских производств необходимых товаров, а также поставками продукции, произведенной в дружественных странах. "Что касается дальнейшего снижения, то последовательно в Минпромторге РФ будем добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями. Уверен, что в течение года мы еще увидим снижение объемов", - добавил Чекушов. Он подчеркнул, что Минпромторг РФ наблюдает устойчивый тренд на снижение объемов ввозимой в рамках механизма параллельного импорта продукции и поддерживает его. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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россия, мировая экономика, рф, минпромторг