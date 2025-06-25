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Российский рынок акций завершил торги среды уверенным ростом

Российский рынок акций завершил торги среды уверенным ростом - 25.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги среды уверенным ростом

Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом, следует из данных Московской биржи. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T19:20+0300

2025-06-25T19:20+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,67% - до 2 790,78 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,88%, до 1 181,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,92%, до 1 124,3 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дорожал на 1,51%, до 67,17 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи провел среду позитивно, сместившись ближе к 2800 пунктам. Биржевых "быков" поддержали отскочившие цены на нефть и некоторые позитивные сигналы со стороны геополитики. В частности, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока не склонен к усилению антироссийских санкций, чтобы не навредить переговорному процессу", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Американские биржи отыграли движением вверх снижение эскалации на Ближнем Востоке, а у китайского рынка были свои причины для подъема – местные власти представили проект принципов стимулирования потребления и экономики в целом, отметил эксперт. Хотя следующее заседание Центробанка РФ только через месяц, внимание к динамике роста потребительских цен со стороны участников рынка теперь будет повышенное, особенно после заявлений нескольких высокопоставленных политиков на прошедшем ПМЭФ о необходимости снижения ключевой процентной ставки, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Оптимистичные настроения на мировых рынках в связи с прекращением острой фазы ирано-израильского конфликта, а также возобновление роста цен на нефть положительно повлияли на активность покупателей российских акций", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Лидеры снижения и роста котировок В лидерах роста акции "Ростелекома" (+4,37%), "Новатэка" (+4,2%), расписки Ozon (+3,88%), акции "Позитива" (+2,99%), ММК (+2,37%). "В лидеры роста после анонса дивидендов за 2024 год вышел "Ростелеком". Лидером снижения, возможно, под влиянием обсуждения в ЕС новых антироссийских санкций стал ДВМП (-2,02%)", - рассказала Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения также акции ОГК-2 (-1,18%), ВТБ (-0,94%), банка "Санкт-Петербург" (-0,93%), ОВК (-0,83%). Прогнозы На четверг по индексу Мосбиржи можно ожидать торговый диапазон между уровнями 2750-2800 пунктов, считает Муштаков из ИК "Риком-траст". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне 2750-2850 пунктов. "Инвесторы могут отыгрывать публикуемые сегодня данные Росстата по инфляции. Индекс Мосбиржи при благоприятном раскладе способен проверить на прочность сопротивление на 2800 пунктов, прогноз на 26 июня - 2700-2800 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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