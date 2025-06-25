https://1prime.ru/20250625/obzor-858906794.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже продемонстрировал небольшой рост

Курс рубля к юаню на Мосбирже продемонстрировал небольшой рост - 25.06.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже продемонстрировал небольшой рост

Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды продемонстрировал умеренный рост, следует из данных площадки. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T20:05+0300

2025-06-25T20:05+0300

2025-06-25T20:05+0300

экономика

рынок

москва

ближний восток

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c254401965dd0128f3337e8be3142a00.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды продемонстрировал умеренный рост, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 10,89 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.43 мск дорожал на 1,65% - до 67,26 доллара за баррель. Стабильный рубль Юань снизился на 0,17%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 10,88 – 10,95 рубля. "Рубль сегодня держался стабильно – юань на бирже в основном двигался чуть выше 10,9, доллар на межбанке – над 78. Локальную поддержку рублю оказывает приближение налогового периода. Доллар на мировом рынке просел на снижении эскалации на Ближнем Востоке, что в целом работает на усиление позиций других валют. Рубль, помимо этого, опирается на высокие ставки в экономике, продажи валюты по бюджетному правилу", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Предложение инвалют по-прежнему превалирует над спросом на них, что говорит о слабом восстановлении импорта, добавил он. "Сокращение предложения иностранной валюты, вызванное низкими ценами на нефть, пока частично компенсируется для рубля увеличением продаж инвалюты для осуществления налоговых платежей. Их пик приходится на 30 июня, поэтому уже в конце недели данный фактор исчерпает себя, что способно привести к более устойчивому ослаблению рубля", - заметил Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Прогнозы Ориентиры на завтра Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящие торги: 77,5–79, 90–91 и 10,8–11,2 соответственно. "Краткосрочные ожидания – 78-80 рублей за доллар, 10,7-11,2 за юань", - рассказал Шепелев.

https://1prime.ru/20250625/obzor-858906335.html

москва

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, москва, ближний восток, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"