https://1prime.ru/20250625/ogk-2-858899751.html

Акционеры ОГК-2 не приняли решение по дивидендам за 2024 год

Акционеры ОГК-2 не приняли решение по дивидендам за 2024 год - 25.06.2025, ПРАЙМ

Акционеры ОГК-2 не приняли решение по дивидендам за 2024 год

Акционеры ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") не приняли решение по дивидендам за 2024 год, необходимое число голосов по данному вопросу не набрано,... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T16:22+0300

2025-06-25T16:22+0300

2025-06-25T16:22+0300

энергетика

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Акционеры ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") не приняли решение по дивидендам за 2024 год, необходимое число голосов по данному вопросу не набрано, говорится в материалах компании. "Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года... Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:.. Необходимое число голосов не набрано. Решение по вопросу 3 повестки дня собрания не принято", - говорится в сообщении. В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,5 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром").

https://1prime.ru/20250621/gazprom-858752089.html

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