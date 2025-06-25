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Акционеры ОГК-2 не приняли решение по дивидендам за 2024 год - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Акционеры ОГК-2 не приняли решение по дивидендам за 2024 год
Акционеры ОГК-2 не приняли решение по дивидендам за 2024 год - 25.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры ОГК-2 не приняли решение по дивидендам за 2024 год
Акционеры ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") не приняли решение по дивидендам за 2024 год, необходимое число голосов по данному вопросу не набрано,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:22+0300
2025-06-25T16:22+0300
энергетика
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газпром
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Акционеры ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") не приняли решение по дивидендам за 2024 год, необходимое число голосов по данному вопросу не набрано, говорится в материалах компании. "Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года... Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:.. Необходимое число голосов не набрано. Решение по вопросу 3 повестки дня собрания не принято", - говорится в сообщении. В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,5 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром").
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акции, газ, газпром, огк-2
Энергетика, Акции, Газ, Газпром, ОГК-2
16:22 25.06.2025
 
Акционеры ОГК-2 не приняли решение по дивидендам за 2024 год

Акционеры ОГК-2 не приняли решение по дивидендам, необходимое число голосов не набрано

© Официальный сайт ОГК-2ОГК-2
ОГК-2
© Официальный сайт ОГК-2
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Акционеры ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") не приняли решение по дивидендам за 2024 год, необходимое число голосов по данному вопросу не набрано, говорится в материалах компании.
"Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года... Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:.. Необходимое число голосов не набрано. Решение по вопросу 3 повестки дня собрания не принято", - говорится в сообщении.
В состав ОГК-2 входят 12 электростанций общей мощностью 16,5 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром").
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ЭнергетикаАкцииГазГазпромОГК-2
 
 
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