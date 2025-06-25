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Объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России сократился на 51%
Объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России сократился на 51% - 25.06.2025, ПРАЙМ
Объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России сократился на 51%
Объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России в январе-мае 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 51% - до 937,46... | 25.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России в январе-мае 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 51% - до 937,46 миллиарда рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "Всего за пять месяцев 2025 года было оформлено 164,46 тысячи льготных жилищных кредитов на 937,46 миллиарда рублей. На их долю пришлось 63% от общего количества и 81% от общего объема выдач ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 54%, а объем – на 51%", - говорится в сообщении. В том числе в мае российские банки выдали 38,05 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на 216,73 миллиарда рублей. На долю льготной ипотеки пришлось 62% от общего количества жилищных кредитов и 80% от их общего объема. В годовом отношении количество выдач, по данным ОКБ, сократилось на 54%, объем – на 51%. Как указывается в сообщении, средний размер льготного ипотечного кредита в мае 2025 года достиг 5,7 миллиона рублей, что на 8% выше, чем в мае прошлого года. Средний срок кредитования составил 319 месяцев (26 лет и 7 месяцев), что на два года дольше, чем в мае 2024 года.
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бизнес, финансы, россия
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ
Объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России сократился на 51%
ОКБ: объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России сократился на 51%
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки с господдержкой в России в январе-мае 2025 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 51% - до 937,46 миллиарда рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
"Всего за пять месяцев 2025 года было оформлено 164,46 тысячи льготных жилищных кредитов на 937,46 миллиарда рублей. На их долю пришлось 63% от общего количества и 81% от общего объема выдач ипотечных ссуд. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 54%, а объем – на 51%", - говорится в сообщении.
В том числе в мае российские банки выдали 38,05 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на 216,73 миллиарда рублей. На долю льготной ипотеки пришлось 62% от общего количества жилищных кредитов и 80% от их общего объема. В годовом отношении количество выдач, по данным ОКБ, сократилось на 54%, объем – на 51%.
Как указывается в сообщении, средний размер льготного ипотечного кредита в мае 2025 года достиг 5,7 миллиона рублей, что на 8% выше, чем в мае прошлого года. Средний срок кредитования составил 319 месяцев (26 лет и 7 месяцев), что на два года дольше, чем в мае 2024 года.
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