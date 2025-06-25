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Аргентина стала главным поставщиком оливок в мире

Аргентина стала главным поставщиком оливок в мире - 25.06.2025, ПРАЙМ

Аргентина стала главным поставщиком оливок в мире

Экспорт оливок в мире за первые восемь месяцев 2024-2025 сельскохозяйственного года упал до минимума за последние несколько лет, при этом основным поставщиком... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:59+0300

2025-06-25T11:59+0300

2025-06-25T11:59+0300

экономика

аргентина

испания

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Экспорт оливок в мире за первые восемь месяцев 2024-2025 сельскохозяйственного года упал до минимума за последние несколько лет, при этом основным поставщиком стала Аргентина, а многолетний лидер Испания сейчас только третья, следует из данных Международного совета по оливкам. "Основными странами-поставщиками были Аргентина (18,1%), Египет (17,6%), Испания (17,5%), Греция (12,9%) и Марокко (10,1%)", - говорится в сообщении организации. Еще годом ранее Аргентина была второй, а Египет первым. При этом Испания потеряла первенство два года назад и с тех пор третья. Всего экспорт оливок за первые восемь месяцев 2024-2025 сельскохозяйственного года (сентябрь-август) составил 276,3 тысячи тонн, сократившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона на 16% и достигнув минимума за последние семь лет (более ранних данных в открытом доступе нет). В прошлом году в мире произошел спад на 13% производства оливок - до 2,5 миллиона тонн. Основными пострадавшими были Турция, чей урожай сократился на треть, и ЕС, который столкнулся со снижением выпуска на четверть. Причиной плохого урожая в обеих экономиках была плохая погода.

https://1prime.ru/20250624/risa-858841464.html

аргентина

испания

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аргентина, испания, египет, ес