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Опрос показал, сколько россиян планируют подрабатывать на пенсии - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян планируют подрабатывать на пенсии
Опрос показал, сколько россиян планируют подрабатывать на пенсии - 25.06.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян планируют подрабатывать на пенсии
Ритейл в качестве сферы для подработки на пенсии рассматривают 37% россиян, при этом работать в колл-центрах планируют 27% граждан, а в доставке - 13%,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T05:55+0300
2025-06-25T05:55+0300
экономика
бизнес
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Ритейл в качестве сферы для подработки на пенсии рассматривают 37% россиян, при этом работать в колл-центрах планируют 27% граждан, а в доставке - 13%, подсчитали для РИА Новости в сервисе Ventra Go! "Большинство респондентов после выхода на пенсию рассматривают работу в сфере ритейла (37%), онлайн-услуг (в колл-центрах) (27%) и доставки (13%). 63% готовы работать полный день, а каждый четвертый (27%) рассматривает временную или проектную занятость", - говорится в исследовании, в котором приняли участие свыше трех тысяч респондентов из 16 городов-миллионников. Аналитики сервиса отметили, что большинство граждан хотят продолжить трудовую деятельность из-за желания иметь дополнительный источник дохода, еще почти половина не уверена в пенсионных выплатах, больше трети опрошенных стремятся финансово помогать семье. При этом чаще всего россияне составляют только краткосрочные планы по доходу. "Для комфортной жизни на пенсии опрошенные хотели бы иметь доход от 70 до 100 тысяч рублей, так отметили 54%", - добавили в сервисе.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, москва
Экономика, Бизнес, МОСКВА
05:55 25.06.2025
 
Опрос показал, сколько россиян планируют подрабатывать на пенсии

Ventra Go: 37% россиян планируют подрабатывать на пенсии в сфере ритейла

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Ритейл в качестве сферы для подработки на пенсии рассматривают 37% россиян, при этом работать в колл-центрах планируют 27% граждан, а в доставке - 13%, подсчитали для РИА Новости в сервисе Ventra Go!
"Большинство респондентов после выхода на пенсию рассматривают работу в сфере ритейла (37%), онлайн-услуг (в колл-центрах) (27%) и доставки (13%). 63% готовы работать полный день, а каждый четвертый (27%) рассматривает временную или проектную занятость", - говорится в исследовании, в котором приняли участие свыше трех тысяч респондентов из 16 городов-миллионников.
Аналитики сервиса отметили, что большинство граждан хотят продолжить трудовую деятельность из-за желания иметь дополнительный источник дохода, еще почти половина не уверена в пенсионных выплатах, больше трети опрошенных стремятся финансово помогать семье. При этом чаще всего россияне составляют только краткосрочные планы по доходу.
"Для комфортной жизни на пенсии опрошенные хотели бы иметь доход от 70 до 100 тысяч рублей, так отметили 54%", - добавили в сервисе.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВА
 
 
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